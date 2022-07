Június elején régiós szinteken küzdöttek meg a gyerekek a fináléért, s hatalmas indulói létszámok alakultak ki Fadd-Domboriban. A négyesek tekintetében közel kétszáz egység szállt vízre, összességében 1014 fiatal versenyzett.

– Meghatározott feljutási rendszer alapján kvalifikáltak a versenyzők a most hétvégi fináléra, amelyen az egyes és páros számok mellett négyesekben is próbára tehetik magukat a fiatalok. A regionális menedzserek meghívása és az edzők együttműködése alapján kerülnek kialakításra ezek a régiós egységek, amelyek tovább mélyítik az együttműködést a klubok között, most is sok-sok közös munka, gyakorlás előzte meg a döntőre való felkészülést – idézte Kubina Ádám főtitkárt az MKKSZ honlapja.

A régióknak korosztályonként minimum két négyes egységet kellett nevezniük, a kenusoknál annyi volt a kedvezmény, hogy ezt az összevont régiók, vagyis a Kökény Roland–Vajda Attila, a Wichmann Tamás–Gyulay Zsolt, valamint a Csay Renáta–Kammerer Zoltán Akadémiák közösen tehetik meg. Az U12-es korosztályban indulók számára különleges téttel bírt az esemény, hiszen a fiú és lány MK4-esek és a vegyes PC4-esek a szegedi ifjúsági és U23-as világbajnokságon való indulásért csatáztak. A szeptemberi világverseny betétszámaként kilenc-kilenc egység mérheti össze tudását a Maty-éren.

A DKSE küldöttsége végül a pontszerző helyek mellett egy ezüst- és négy bronzéremmel zárta a versenyt. Legjobban az U13-as kajak négyes szerepelt 2000 méteren, a Bebők Lara, Harnos Hanna, Blényesi Réka, Blényesi Luca alkotta egység második lett. Harmadik lett Bebők Lara K-1 egyesben, Bebők Kitti a vegyes lány kajak négyessel lett bronzérmes három szekszárdi lány társaságában.

Szintén a vegyes kenu négyessel a dobogó harmadik fokára állhatott az U10-es korosztályban Györkő Soma. A C-4 U13-14-as korosztály futamában harmadikként ért célba a DKSE színeiben szereplő Dohárszki Ábel, Vajna Lóránt (Paks), Ihász Bálint (Dunaföldvár), Szekeres Artúr (Kovács Katalin Akadémia) alkotta egység.

A Rácalmás SE küldöttsége sem panaszkodhat, hiszen C-2 U13-14 500 méteren Poszpischil Luca Vágovics Eszterrel (UTE) aranyérmet szerzett. C-1 U15 1000 méteren Poszpischil Lőrinc 3. lett. C-4 U15-16 500 méteren pedig Nagy Roland és Poszpischil Lőrinc két, Szabó Attila-kenuakadémistával ezüstéremnek örülhetett.

A Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület a már említett eredményben Ihász Bálint révén ért el dobogós helyezést a Fadd-Domboriban megrendezett versenyen.