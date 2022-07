Gyorsan gólt kapott csütörtök este a PAFC Guimaraesben, és a szünetig még egy lapáttal rátettek az előnyükre a portugálok. A második félidőben több helyzete is volt a felcsútiaknak, de hiába, a házigazdák berúgták a harmadik gólt is. A papírforma szerint a Vitória a párharc esélyese, de pontosabb játékkal, jobb helyzetkihasználással szorosabb eredményt is kicsikarhatott volna a Puskás. Zahedi akár két gólt is szerezhetett volna, de Spandler is ígéretes helyzetben fejelhetett közelről, de van Nieff, és Colley ziccerében is több lehetett volna.

- A hibáinkkal, amiket a gólok előtt elkövettünk hozzájárultunk a Guimaraes sikeréhez - értékelt Hornyák Zsolt a lefújást követően. - Az első félidőben nagyon sokszor veszítettük el a labdát, és kétszer is megbüntetett minket az ellenfél. Aztán feljavultunk, de ez már kétgólos hátrányban történt meg. Kiss Tamás lesről talált be, Colley kihagyta a ziccert, ilyen ellenféllel szemben ez nem fér bele. A fordulás után feljavultunk, a Vitória pedig visszalépett. Zahedi nagyon jól szállt be, de ő is csak a helyzetekig jutott. A középpályán a kulcsemberek, Baluta, van Nieff átlagosan, vagy az alatt teljesítettek. A visszavágón megpróbálunk helytállni. Ha a helyzeteinket otthon kihasználjuk, és aktívabbak, pontosabbak leszünk jó eredményt érhetünk el - zárta értékelését a szakember.

A továbbjutási esélyek jelentősen csökkentek, a második mérkőzésen valóban a helytállás lehet az elsődleges cél, bár ki tudja, ha végre bekad egy ziccer, akár bemehet a többi is.

Jövő csütörtökön a Pancho Arénában kiderül. A mérkőzés 21 órakor veszi majd kezdetét, de délután a szezon első hazai mérkőzése alkalmából különleges programokkal készül a klub. 16 órától koncertekkel, játékokkal és tombolával várják a szurkolókat.