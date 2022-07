A török fővárosban másfél hete rendezett VK-döntőn a magyarok közül Böhm Csaba szerepelt a legjobban, ezüstérmes lett. A volános Demeter Bence két héttel korábban, sorrendben az idei negyedik VK-viadalon, szintén Ankarában egyéniben 7. lett, ezzel biztosította szereplését a kairói világbajnokságon. Demeter a legutóbbi, ankarai világkupa-finálé küzdelmeit itthon, a világhálón követte, a nemzetközi szövetség felületén. Érdeklődve szemlélte a viadalt követő két nap eseményeit, bemutatkozott az új sportág, a ninja warrior és az exatlon elegye.

- A lovaglás eltörlése engem is szomorúvá tett, még akkor is, ha én is fontos versenyeken szerepeltem a vártnál lényegesen gyengébben, mert a kisorsolt ló kibabrált velem. Azonban aki anno öttusázni kezdett, az tisztában volt azzal, hogy ebben a tusában a szerencsének komoly szerepe van. Úgy gondolom, a lovaglás kiiktatása után nem lehet olyan betétszámot találni, ami méltó a korábbihoz, de az interneten figyelve az új sportág bemutatkozását, kimondottan bíztatónak ítéltem a látottakat. Ha már a lovaglást kiiktatják, ez a megoldás jónak tűnik, véleményen szerint az öttusa megőrzi katonai jellegét, amire korábban annyira büszkék voltunk. A cél nyilvánvalóan az, hogy eladhatóbbá tegyék a pentatlont, korábban gyakran belenéztem a ninja warrior és az exatlon adásaiba, amikor kiderült, hogy valami hasonlóra számítunk mi is, még inkább érdekelt a dolog. Az biztos, szinte az egész világ nézi ezeket a műsorokat, ami aligha lehet véletlen, hosszú évek óta sikerrel megy a tévében.

Azt mondja, komoly kihívást jelent a felkészülés az összes versenyző számára, szerinte két-három év alatt komoly szintre lehet eljutni.

- Az valószínű, hogy annyira profik nem leszünk, mint azok a fiatalok, akik jó ideje űzik, ott vannak a világ élvonalában, de úgy gondolom, a feladat számunkra sem megoldhatatlan. A UIPM közvetítése során néztem fehérvári klubtársamat, a 21 éves Bárány Pétert, aki hazánkat képviselte Ankarában, 5. helyen zárt a juniorok között. Persze, a felnőttek is megmérették magukat, amit láttam, az nekem tetszett, pörgős és dinamikus volt. Egy öttusázó általában másfél perc alatt teljesítette a pályát, a szakág profija pedig 45 másodperc alatt, tehát van hova fejlődnünk. Ahogy érzékeltem, a pentatlonisták pályája a ninja warrior első szintjének felel meg. Nem vagyunk reménytelen helyzetben, más kérdés, hogy bizonyos izmokat az új kihíváshoz kell igazítanunk, fejlesztenünk. Futni tudunk, úszni is, a vívás miatt nem vagyunk ügyetlenek, úgy gondolom, az egyensúly- és a koordinációs készségünk is fejlett. Szerintem az új sportágat én is képes vagyok elsajátítani, 32 évesen.

Demeter már a kairói világbajnokságra készül, a viadalt július 24-től rendezik az egyiptomi fővárosban. Aztán szeptember közepén következik a fehérvári Európa-bajnokság, amit különösen vár, hazai pályán mindig nagy élményt jelent számára a versenyzés.

- Legutóbb Ankarában, a VK-viadalon kimondottan élveztem a versenyzést. Nem volt nagy hőség, 25-27 fok, ami abból is fakadt, hogy a város a tengerszint felett van 900 méterrel. Mondjuk az elődöntőben és a döntőben a szakadó esőnek nem örültem, amúgy nem volt gond a körülményekkel. Hibátlanul lovagoltam, az úszásban gyengébben teljesítettem két másodperccel a szokottnál, igaz, a többiek is elmaradtak legjobbjuktól, nem volt feszített víztükör, hideg a víz, lassú a medence. A kombi jól ment, az elődöntőben és a döntőben is ott voltam elején, egy másodperccel maradtam el a győztestől. A vívás nem sikerült, 16 tust adtam és 18-at kaptam, önmagamhoz képest ez elég gyenge. Ha plusz öttel zárok - ami minimum elvárás -, a végén az aranyért futottam volna.