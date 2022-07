A Titánok jégkorongcsapata tavaly nyáron nagy változáson ment keresztül. Az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia U16-os és afölötti korosztályai a Nemzeti Akadémia égisze alá került be, így a Titánok Erste Ligás gárdája is az új rendszerbe épült be. A követelmény annyi volt, hogy a csapat túlnyomó részét U21-es vagy fiatalabb játékosnak kell alkotnia. A megfiatalított együttes Anatolij Bogdanov vezetésével bár nehezen rázódott bele a felnőtt hokiba, a sok plusz munka beérett. A csapat bejutott a rájátszásba, ahol nagy csatában kiesett a DEAC ellen.

A nyári szünetben sem álltak le a fiatalok, június elejéig jégen, majd utána szárazon készülnek az új szezon kihívásaira. A kemény munka mellett a lazításra is jut idő, a közelmúltban az Elite Challange programján vettek részt játékosok és a szakmai stáb, ahol az együttműködésre mindenképpen szükségük volt a fiúknak. A kihívások között szerepelt akadálypálya, farönkök cipelése, sérült bajtárs mentése.

– Szerettük volna, ha egy olyan eseményen vesznek részt a srácok, ahol mind fizikálisan, mind mentálisan megpróbáltatás elé állnak, illetve az olyan képességek kerülnek előtérbe, mint a csapat szintű együttműködés. A különböző akadályok során nyomáshelyzetben, fáradtan és kellemetlen körülmények között kellett együttműködniük a srácoknak, a vezetői kvalitások is felszínre törtek egyeseknél, olyanoktól is, akiktől nem feltétlenül számítottunk rá. Összességében kijelenthető, hogy egy maradandó élményben volt részünk, a házigazdák rendkívül profi, kemény körülményeket biztosítottak részünkre, köszönjük nekik, hogy vendégül láttak minket. Azt gondolom, a játékosok karakter fejlődése szemszögéből is jó program volt, még jobban megismerhették egymást olyan oldalakról is, amelyekről a "hétköznapok" során nem lehetne. Az edzői stáb számára is tanulsággal szolgált ez a nap, sok választ kaptunk mi is többek között a játékosok csapatban betöltött, vagy betölteni képes szerepükre, illetve a problémamegoldó képességük minőségére – mondta az egynapos program kapcsán Arany Máté, a Titánok másodedzője a gárda közösségi média felületén.