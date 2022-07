Aqvital FC Csákvár – Iváncsa 1-1 (1-0)

Csákvár, 100 néző

Aqvital (I. félidő): Auerbach – Dulló, Vaskó, Karacs, Baranyai – Sipos O., Földi M. – Tamás, Kártik, Baracskai – Hornyák.

II. félidő: Zelizi – Dulló, Karacs, Baranyai, László – Sipos O. (Tamás), Földi M. – Vizler, Magyar Zs., Körmendi – Kirillo. Vezetőedző: Tóth Balázs.

Nincs könnyű helyzetben a Tóth Balázs irányította Aqvital FC Csákvár, hiszen jó néhány játékos jövője még kérdéses, valamint még jó néhány fiatal is érkezhet a több játéklehetőség reményében. Az első edzőmérkőzésre péntek délután került sor a csákvári edzőpályán, az AFC szerelésében több próbajátékos is szerepet kapott, ahogy a kaput az első félidőben a Puskás Akadémiával szerződést hosszabbító Auerbach védte. Bemutatkozott a csapatban a héten érkező gólvágó, Hornyák Marcell is. A két Fejér megyei csapat testvériesen elosztozott a gólokon, a Csákvár az első félidőben szerezte meg a vezetést. Hornyák támadta le a vendégek kapusát, a labda Tamás Nándor elé került, aki 10 méterről betalált, 1-0. Az Iváncsa a 88. percben egyenlített ki, egy szabadrúgást követően 11 méterről Pribék fejelt a kapuba, 1-1.

A próbajátékosok sorsáról hétfőn, az edzőtáborba indulást megelőzően dönt a csákvári szakmai stáb.