A Gárdony-Pázmánd NKK az alsóház elején zárta a 2021/2022-es szezont, a bajnoki rendszer átalakítása előtti osztályozót elkerülte. A következő idényben egycsoportos lesz a másodosztály, 16 együttes alkotja az NBI/B-t, melyben a gárdonyiak elnöke, Bíró Tamás az első tíz hely valamelyikére várja a némileg átalakult csapatot.

A kapusok közül Vajk Eszter Komáromba szerződött, és Christe Dalma kettős igazolását sem újítják meg. Németh Zsófia maradt, s a posztra két új ember érkezett: a Csepelről költöző rutinos, tapasztalt hálóőr, Kaffka Eszter, valamint a Fradi-nevelésű, legutóbb az NB I-es Vác harmadik számú kapusaként ténykedő 2001-es születésű Csatlós Csenge.

A lövőknél Horváth Laurával szerződést hosszabbított a klub, s marad a komoly rutinnal rendelkező Becséri Kitti is. Hargitai Dorottya is újabb kontraktust írt alá. A 2001-es, az FTC-ben nevelkedett Bártfai Enikő a SZISE együttesétől szerződött a Velencei-tó partjára. Bozsók Dóra Siófokon pallérozódott, majd Nagyatádon és Tapolcán játszott, mielőtt a Gárdony-Pázmánd együtteséhez került. Takács Cili Dunaújvárosból kölcsönbe érkezik, az előző szezont Érden töltötte.

A posztról többen is távoztak. Bocsi Szonja magánéleti dolgok miatt távozik, mint ahogy a Törökországba költöző Hamuth Lili is. Piller Kármen már mindenben megállapodott a gárdonyiakkal, majd úgy döntött, a francia harmadosztályban próbál szerencsét. Pados Mónika gyermeket szeretne vállalni, de nem szakad el a klubtól. A felnőtteknél Virincsik Anasztázia munkáját segíti edzőként, s emellett átveszi a az NB II-es és az ifi-csapat irányítását.

A beállóknál Nagy Adrienn távozik, Zámori Dorina, Sárvári Krisztina és az ifikorú Rezneki Fanni azonban maradnak.

Ami a szélsőket illeti: Ágoston Nóra és Szűcs Noémi meghosszabbították szerződésüket a jobb oldalon, azonban a kiemelkedően teljesítő Győrffy Réka a SZISE együtteséhez igazolt. Lukovics Boglárka érkezik helyette. A NEKA neveltje egy évet hagyott ki keresztszalag-szakadás miatt, az elmúlt másfél évet a Szentendre alapembereként játszotta végig. Az előző idényt sérülés miatt szinte teljesen kihagyó Vörös Szimonetta az Ajka csapatához szerződött. Ragó Rebeka érkezik még a bal szélre, az elmúlt három évben a TF csapatában játszott, debreceni nevelés.

Pados Mónika a felnőtteknél Virincsik Anasztáziának segít, de az ifiknél és az NB II-es csapatnál is edzősködik

Forrás: Kricskovics Antal

A 16 csapatos női NB I/B mezőnye:

Debreceni VSC-Schäffler U19

Eszterházy SC

Levendula Hotel Algyő

Ferencvárosi TC U19

Kecskeméti NKSE

Kispest NKK

Kozármisleny SE

Komáromi VSE

Oxxo Energy Orosházi NKK

Gárdony-Pázmánd NKK

PEAC

Pénzügyőr SE

SZISE

Szombathelyi KKA

Tempo KSE

Vasas SC