Sikerük még nagyobb arányú is lehetett volna, hiszen számos lehetőségük maradt kihasználatlan – igaz ezt ellenfelük is elmondhatja, de összességében a Vidi megérdemelte a győzelmet, érett produkciót nyújtott.

- Az edzőtáborban lejátszott három felkészülési mérkőzés közül ezután vagyok a leginkább elégedett. Sok helyzetet alakítottunk ki, megszereztük és megtartottuk a labdát, és az is fontos, hogy ennek a meccs végén meg is lett az eredménye. Több gólt is szerezhettünk volna, de így is boldog vagyok a mai találkozó után. A mai meccs egy remek teszt volt a Gabala elleni EKL-rajtra. Egy hét alatt még sok minden történhet, de ki fogjuk elemezni ezt a mérkőzést is, kezd összeállni a fejemben a kezdő tizenegy, de azokra a játékosokra is nagy szükségünk van, akik csereként állnak be. Ma is remekül szálltak be a cserék, és mivel sűrű programunk lesz, mindenkire számítunk. Az edzőtábor az előzetesen tervezettnél egy nappal korábban, holnap ér majd véget, szükségük lesz ugyanis a játékosoknak egy kis pihenésre, mielőtt ráfordulunk a felkészülés utolsó hetére. Az edzőtáborban közelebb kerültünk egymáshoz, az új játékosoknak is sikerült beilleszkedni, ezeknek jó visszaigazolása, hogy ma is csapatként játszottunk a pályán. - nyilatkozta csapata honlapján a Michael Boris vezetőedző.

A válogatottól visszatért Fiola Attila ellentmondást nem tűrően, keményen, és agilisan játszott, ráadásul gólpasszal is segítette csapatát.

- Az utolsó felkészülési mérkőzésünk sikerült a legjobban. Jobban játszottunk, mint az elmúlt találkozókon, szép támadásokat és kontrákat vezettünk, helyzeteket alakítottunk ki, több gólt is szerezhettünk volna, és a védekezésünk is jól működött. A gól előtt egy remek labdaszerzés után Ivan Petrjakkal kényszerítőztem, majd sikerült jól középre adnom a labdát, ahol Kenan Kodro érkezett és belőtte a gólt. Később is volt egy hasonló ellentámadásunk, ahol sajnos rossz döntést hoztam, remélem, hogy a legközelebb még jobb százalékban tudjuk majd kihasználni az ilyen lehetőségeket. A felkészülésbe a válogatott mérkőzések utáni szünet miatt később csatlakoztam be, de az elmúlt időszakban meccsről-meccsre sikerült előre lépnünk. – fogalmazott a 48-szoros válogatott, aki ezúttal szűrőként kapott szerepet.

Kenan Kodro a Vidi gólvágója kisebb sérülése után három találattal bizonyított, az Aris Limassol kapujába kétszer talált be, míg a Galatasaray hálóját egy góllal terhelte meg.

- Remek volt győzelemmel befejezni az edzőtábort egy jó és nagy múltú csapat ellen. A jövő héten megkezdjük a szezont, és az hogy győzelmekkel, én pedig gólokkal tudtam zárni az időszakot, magabiztosságot ad a csapatnak és nekem is, így jókor kezdhetjük meg a tétmérkőzések sorát. A csapat nagyszerűen dolgozott a Galata elleni mérkőzésen, személy szerint úgy érzem, hogy még mindig szükségem van kis időre, de jól érzem magam és sikerült visszatérnem az izomsérülésemet követően. Követjük a szakmai stáb utasításait, egyre jobbak vagyunk, játékba lendülünk, és jó úton vagyunk. Nagy ambíciókkal és várakozásokkal várjuk a következő hetet nehéz lesz, de készülünk és az elmúlt két mérkőzés utána megnőtt az étvágyunk arra, hogy jól és eredményesen szerepeljünk. – hangsúlyozta a 28 esztendős, tízszeres bosnyák válogatott támadó.

A Mol Fehérvár FC együttese csütörtökön délután utazott vissza Székesfehérvárra, majd Michael Boris kétnapos pihenőt adott a csapatnak. Több felkészülési mérkőzést már nem játszanak, és egyelőre úgy tűnik, hogy új igazolást sem jelent be a klub vezetősége.

Vasárnap azonban már edzést vezényel a német szakember. Innentől célkeresztbe kerül a csütörtöki Európa Konferencia Liga rajt, azaz előtte még egészen szerdáig folyamatosan edzenek a piros-kékek.