- Azt szeretném, hogy amikor a szurkolók eljönnek a meccseinkre, azt érezzék, hogy a játékosoknak fontos a válogatott, dolgozni, küzdeni akarnak. Nem ígérhetek győzelmeket vagy eredményeket, de remélem, hogy lesz részünk győzelemben, és el is hisszük, hogy képesek vagyunk nyerni. Bízom abban, hogy olyan játékosaink vannak, akiket csapattá lehet formálni, és aki lát minket, azt mondja: ez a csapat nagyon keményen dolgozik, nagyon is versenyképes, csapatként küzd, szereti a játékot, a játékosok szeretnek együtt jégkorongozni – fogalmazott Kevin Constantine, aki már el is kezdte a korábbi meccsfelvételek elemzését. - Bízom abban, hogy a tapasztalatomat, a tudásomat átadhatom más edzőknek, akiken keresztül eljut ez a játékosokhoz is. Szeretném azt megvalósítani, hogy a magyar jégkorong erősebb és jobb lesz, mint amikor elkezdtem a munkát.

A 63 éves amerikai szakember tiszteletreméltó pályafutással rendelkezik. Az NHL-ben volt a San Jose, a Pittsburgh és a New Jersey főedzője is, olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint Jaromir Jagr, Igor Larionov, Jarome Iginla, Martin Brodeur vagy Scott Niedermayer. Később a francia, a svájci és a lengyel ligában, valamint Dél-Koreában is vállalt feladatot.

A Hydro Fehérvár AV19 alakulatával történelmet írt, hiszen az ICEHL előző szezonjában a döntőig menetelt.