Juhász a klub honlapjának így nyilatkozott: "a TVE-t nem mondanám sem felépítésében, sem működésében harmadosztályú klubnak, és bízom benne, hogy az itt eltöltött időben ez még jobban megerősödik bennem. Engem soha nem foglalkoztatott, hogy harmadosztály, másodosztály vagy első osztály. Nekem jelen pillanatban az a fontos, hogy dolgozni tudjak és a Kerülettel sikeres legyek. Hogy ne az alapján ítéljenek meg, hogy 95-szörös válogatott vagyok, hanem az itteni munkám alapján érjek el egy olyan szintre, amilyenre szeretnék. Anno játékosként is célokat tűztem ki magam elé, amiket szerettem volna elérni. Most is ugyanolyan fontos lesz számomra, hogy olyan célokat tűzzek ki, amikről úgy gondolom, hogy megugorhatóak."

Hozzátette hosszútávon nem titkolt célja, hogy a Vidinél vagy az MTK-nál lehessen sportigazgató.

A III. Kerületi TVE az NBIII. Nyugati csoportjában a jelenlegi menetrend szerint október 9-én a MOL Fehérvár II. otthonában lép pályára.