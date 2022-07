Vasárnap három klasszikus pályán, Hegyesden, Kislődön és a Kislőtéren folytatódott a száguldás. A két Citroen tartotta helyét az első, és második pozícióban, mögöttük az utolsó gyorsaságin rendeződött át valamelyest a helyzet. A Vincze Ferenc-Németh Gergely duó a nyolcadik helyről feltörve már a dobogót támadta az utolsó etapon, és sikerült is megszereznie. A raliba idén visszatérő Vincze Feri maga is megdöbbent eredményükön. Velenczei Ádámék „orra estek” egy buckán, annak is örültek, hogy beértek a negyedik helyen. Ahogy lenni szokott, a csúcstechnikával versenyző Bútorék a céldobogó előtt leadták a gépkönyvet, így a versenyen először rajthoz álló Ostberg nyer - negyedszer a szezonban - Vinczéék, és Velenczeiék előtt.

Végeredmény, Székesfehérvár–Veszprém rali (10 gyorsasági szakasz, 152.2 km, a dobogósok):

1. Mads Östberg, Patrik Barth (norvég, svéd, Citroën C3 Rally2) 1:27:42.0 óra

2. Vincze Ferenc, Németh Gergely (Skoda Fabia R5) 2:30.4 perc hátrány

3. Velenczei Ádám, Vánsza Zsolt (Skoda Fabia Rally2) 2:36.4 p h.