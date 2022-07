A hét nemzetközi kupamérkőzései eddig vegyes képet mutattak. A Ferencváros hazai pályán elrontott második félidőjének is köszönhetően nehéz helyzetbe került a Bajnokok Ligájában, hiszen a Slovan 2-1-re nyert Magyarországon. Ellenben a Kisvárda pozitív meglepetést okozott, hiszen története első nemzetközi kupamérkőzésén Asani góljával 1-0-ra nyert a kazah Kajrat Almati otthonában. Csütörtök este a Fejér megyei csapatokon volt a magyar futballközeg szeme, hiszen a Puskás Akadémia Portugáliában, a Mol Fehérvár hazai pályán kezdett az EKL-ben. Régen volt május 14-e, amikor a Vidi utoljára játszott hazai pályán tétmérkőzésen. A selejtezőkör korai szakaszához képest ezért is talán jobban is gyűltek a szurkolók az új szezon első éles mérkőzésére.

A továbbjutás esélyese a Fehérvár volt, de nem várt könnyű összecsapás Fiola Attiláékra. – Nagyon nehéz mérkőzés vár ránk csütörtökön. Tisztában vagyunk ellenfelünk erősségeivel és nemzetközi tapasztalatával, valamint feltérképeztük a keretüket és jelenlegi állapotukat is. Tudjuk, hogy kemény meccs lesz, de mindent meg fogunk tenni azért, hogy számunkra kedvező eredménnyel térhessünk haza Azerbajdzsánba. Hiszek a csapatomban!” – nyilatkozta a Gabala SC vezetőedzője, Elmar Bakhshiyev a fehérvári klub honlapjának. A találkozót Dárdai Pál, Dárdai Palkó apja és a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya is a helyszínen tekintette meg, s a kiváló szakember kis híján azt láthatta, hogy fia megszerzi a vezetést a hazaiaknak a 4. percben, de „Palkó” közeli lövésébe bele tudott még érni Agayev. Az első perceket egyértelműen a piros-kékek uralták, labdavesztésre villámgyors letámadással reagáltak a fehérváriak. A 14. minutumban Petrjak tört be a bal szélről, két csel után kicsit kisodródva 10 méterről fölé durrantott. A 16. percben a semmiből szerezték meg a vezetést az azerbajdzsániak. Rus rúgott mellé a labdának, a középen üresen érkező Raphael Schorr Utzig közelről nem hibázott, 0-1, a nagyjából 40 vendégszurkoló hangja hallatszódott csak a stadionban. Kicsivel később a hazai szurkolók elkezdték skandálni a klubtól a nyáron kicsit furcsán távozó Nemanja Nikolics nevét…

Sajnos rémisztő pillanat is jutott a mérkőzésen, a vendégek játékosának, Qirtimovnak segítségre volt szüksége eszméletvesztése után

Forrás: Szabó Miklós/MW

A 22. percben ismét egy lyukas szitához hasonlóan védekezett a hazai hátsó alakzat, Muradoc már átemelte a kivetődő Kovács felett a labdát, de a gólvonal előtt még Pinto menteni tudott. Egy ismét megúszott vendégkontra után a 30. percben sikerült az egyenlítés. Jobb oldali akciót követően Nego cselezett a tizenhatoshoz érve, lapos beadása eljutott Kodróhoz, aki a tizenegyespont környékén lefordult védőjéről és laposan az alsó sarokba lőtt, 1-1. A 33. percben megfagyott a levegő a Mol Aréna Sóstóban. Heister és Qirtimov ütközött a levegőben, utóbbi a földön maradt, majd el is ájult, az orvosi stábon kívül a mentők is mentek segíteni a labdarúgónak. Qirtimov vastaps kíséretében hordágyon hagyta el a pályát, az első hírek szerint agyrázkódást szenvedett.

Az ápolás miatt nyolcperces hosszabbítás volt az első játékrész végén, egy fehérvári szöglet után Rus kétszer is veszélyeztetett, először a fejese a felső lécen csattant, majd újbóli kísérletét Agayev védte, félidőben 1-1-re álltak a felek a Mol Aréna Sóstóban. A második félidő elején is szögletrúgásban veszélyeztetett a Fehérvár, ismét Rus tudott fejelni, de ezúttal nem talált kaput. Később Heister tört be a szélről, de lapos lövését könnyen fogta a Gabala portása. Az 51. percben Pinto szabálytalansága után középről, 17 méterről szabadrúgáshoz jutottak a vendégek, de a próbálkozás mellészállt. Az 58. minutumban Nego ment el a jobb oldalon, de beadásáról pont lecsúszott Kodro.

Két perccel később ismét az idegenlégiós csatár volt a középpontban, ezúttal Heister centerezését elérte Kodro, de fölé célzott. A 66. percben Dárdai bombázott 20 méterről, de Agayev kitolta. A szögletnél azonban már ő is tehetetlen volt, az egész találkozón veszélyesen játszó Rus fejelt lendületből a kapuba, 2-1. Fölénybe került a Vidi, és ez a 75. percben az eredményben is megmutatkozott, Dárdai kiváló labdája után Kodro kibirkózta magának a ziccert, amit értékesített is, 3-1. Mindkét oldalon frissítettek az edzők, a játék képe szerencsére azonban nem változott, a Fehérvár továbbra is uralta a mérkőzést, a vendégek lövésig sem nagyon jutottak el. Tíz perccel a találkozó előtt a nagyszerű újpesti tavasz után visszatérő Zivzivadze került helyzetbe, de lövés helyett továbbadta a labdát Makarenkónak, akinek kísérletét már blokkolták az azerbajdzsáni védők. Benne volt a levegőben a negyedik fehérvári gól is, a friss cserék a támadószekciónak új lendületet adtak. Lendnev lódult meg a középpályán, Muayev buktatta sárga lapot érően, ám a vendégek játékosának ez már a második hasonló figyelmeztetése volt, így idő előtt mehetett zuhanyozni. Sorra jöttek a hazai akciók, a 89. percben Lendnev fejese szállt kicsivel fölé. A 90. percben már nem volt kegyelem, Zivzivadze ugorhatott ki, szorongatott helyzetben a kapus mellett elgurította a labdát, a játékszer pedig végül a kapufa érintésével landolt a hálóban, 4-1. A végén még a Gabala lefordulhatott létszámfölényben, de Shabanov az utolsó pillanatban szépen szerelni tudott. Az eredmény így már nem változott, a Mol Fehérvár FC bár nehéz kezdés után, de a második félidei jó játékának köszönhetően jó helyzetből várhatja a jövő heti visszavágót. Kenan Kodro (piros-kékben) végig nagyon jól játszott a mérkőzésen, Qirtimovnak segítségre volt szüksége eszméletvesztése után

JEGYZŐKÖNYV

Mol Fehérvár FC–Gabala SC 4-1 (1-1)

Székesfehérvár, 4732 néző. Vezette: Kaspar Sjöberg, Robin Wilde, Andreas Svensson (svédek)

Fehérvár: Kovács – Shabanov, Serafimov, Rus – Heister, Fiola, Pinto (Lendnev 64.), Négo – Petrjak (Zivzivadze 64.), Dárdai (Makarenko 78.) – Kodro (Funsho 78.).

Vezetőedző: Michael Boris.

Gabala: Agayev – Qirtimov (Ahmadoc 38.), Musayev, Ruan, Isayev – Abu Akal, Alimi, Mammadov (Hani 72.) – Muradov (Safarov 80.), Santos (Iskadarov 80.), Schorr Utzig.

Vezetőedző: Elmar Bakhshiyev.

Sárga lapok: Petrjak (59.), ill. Isayev (45.), Musayev (68., 86.) Safarov (88.) Kiállítva: Musayev (86.)

Gól: Kodro (30., 75.), Rus (67.), Zivzivadze (90.), ill. Schorr (16.)