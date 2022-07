- Több van bennem, mint, amit az előző szezonban mutattam - mondja Kovács Dániel a MOL Fehérvár 28 éves kapusa, aki az előző szezonban 27 bajnokin, és három Magyar Kupa-meccsen védett, azaz egyértelműen a piros-kékek első számú hálóőrévé lépett elő.

A korábbi évek meghatározó fehérvári kapusa, Kovácsik Ádám néhány nappal ezezelőtt a Győri ETO-hoz került kölcsönbe. A válogatottban is bemutatkozó hálóőr bajnoki címet, Magyar Kupát is nyert a Vidivel, az Európa-liga csoportkörben is szerepelt.

Forrás: Török Attila

Így Kovács mellett a vajdasági kölcsönből visszatérő 27 éves Emil Rockov (a szerb élvonalban szereplő FK Vojvodina csapatában 16 bajnokin, és két kupameccsen lépett pályára), és saját nevelésű 18 esztendős Dala Martin.

A felkészülési meccseken jobbára Kovács védett, jórészt Rockovnak adta át a helyét egy óra játék után, a Galatasaray elleni 1-0-ás győzelemmel záruló edzőmeccsen végig a pályán volt.

- Ha az ember két-három hétig rosszul teljesít elveszítheti az első számú pozíciót. Emil nagyon keményen edz, nagyon jó kapusnak, és embernek tartom. A Vidiben folyamatos rivalizálás. Van némi előnyöm, az edzőtáborban beszéltünk arról, hogy velem fogjuk elkezdeni a szezont. Ennek nagyon örülök, és ezért keményen meg is dolgoztam. Nem fogom senkinek könnyen odaadni!

Forrás: Árvai Károly

A Vidi a felkészülés legelején még itthon 5-0-ra verte a Dunaújvárost, majd 2-0-ra az Ajkát. A java az ausztriai ezőtáborban jött: a török Fenerbahce 3-0-val lépte le piros-kékeket, akik aztán 2-1-re verték a ciprusi Aris Limasszolt, majd 1-0-ra a török Galatasaray együttesét.

- Jól sikerült a felkészülés, a végére elértük azt az állapotot, amit szerettünk volna, persze mindig mindenen lehet tökéletesíteni. Az első edzőmeccsekhez képest a Galatasaray ellen már jól néztünk ki. A felkészülés első két hete nagyon nehéz volt. Az az időszak, és az edzőtábor eleje a terhelésről szólt, és a taktikával foglalkoztunk. Az utolsó héten a finomhangolás került fókuszba. Jól néz ki a csapat!

Csütörtökön jön az első éles mérkőzés, az Európa Konferencia-liga második selejtezőkörében a Vidi itthon kezd az azerbajdzsáni Gabala SC ellen. (Hétfőn délután pedig már a harmadik kör lehetséges párosításait is kisorsolták - lásd keretes írásunkat). Van min javítani, hiszen tavaly mindjárt a legelső próbán elhasalt a csapat. Az Ararat Jereván Sóstón egalizált Marcel Heister gólja után, kint pedig 2-0-ra nyert, és kiverte a Fehérvárt.

- Agresszív csapat, fizikálisak, gyors támadóik vannak, előrefelé nagyon veszélyesek. És ne feledkezzünk meg a tavaly történtekről, az örmények nagyon lelkesek voltak, küzdöttek, hajtottak az utolsó pillanatig. Meg is lett az eredménye. Hasonló párharcra számítok, persze olyan végkifejlettel, ami a mi továbbjutásunkat eredményezi!

Forrás: Nemzeti Sport

Július 31-én a bajnokság is elkezdődik. Kérdés, vajon mekkora a különbség az FTC, és a Fehérvár között?

- A Ferencváros keretének értéke a transfermarkt.com szerint majdnem kétszer annyi, mint a miénk, de ennyivel előrébb azért nem tartanak hozzánk képest, ugyanakkor jelentős előnyük van. De amint láttuk a válogatott példáján, azért mert papíron az egyik jobb csapat, azt nem azt jelenti, hogy nem előzheti meg a másik - szögezte le Kovács Dániel.

Ezt jó lesz észben tartani a Konferencia-ligában is!