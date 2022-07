Nem indult túl jól a Mol Fehérvár FC ausztriai edzőtábora. A hétfő délutáni edzés során a brazil középpályás, Alef súlyos sérülést szenvedett. Dr. Kovács Tibor csapatorvos tájékoztatása szerint egy rossz mozdulat következtében elszakadt az Achilles-ín Alef egyik lábában. A 27 éves játékosra műtéti beavatkozás, valamint több hónapos kihagyás vár.

Ugyanakkor akadt olyan momentum is Bad Loipersdorfban, aminek örülhettek a csapatnál és Székesfehérváron is. Hetekig kérdéses volt, hogy marad-e a Mol Fehérvár FC kötelékében Fiola Attila. A 32 éves válogatott védő hétfőn este az együttes után utazott az ausztriai edzőtáborba, s aláírta szerződéshosszabbítását.

Fiola Attila 2016 óta eddig 177 tétmérkőzésen lépett pályára a Vidiben, ezeken egy gólt szerzett. 2018-ban alapembere volt a fehérváriak harmadik NB I-es bajnokcsapatának, ugyanebben az évben az Európa-liga csoportkörébe jutott a piros-kékekkel.

2017-ben, 2019-ben és 2020-ban bajnoki ezüstérmet, 2021-ben bronzérmet nyert Fehérváron, a Magyar Kupát 2019-ben hódította el a csapattal, 2021-ben ezüstérmes lett.

– Örülök, hogy a Vidiben folytathatom pályafutásomat, a hetedik szezonomat kezdem a csapatban, így egyértelmű, hogy jól érzem magam itt. A júniusi válogatott mérkőzések óriási élményt jelentettek számomra, ezt követően, egy hosszú szezon végén jól jött a pihenés is. Most viszont újult erővel tértem vissza a csapathoz, és rögtön meg is kezdtem a srácokkal a felkészülést a következő idényre – fogalmazott Fiola Attila a klub honlapján.

Nívós ellenfelekkel szemben hangol a Vidi az azeri Galaba elleni EKL-rajtra. Kedden este Grazban a Fenerbahce SK alakulatával csapott össze a fehérvári gárda.

Az Ausztriában élő török szurkolók már a kezdés előtt másfél órával sorakoztak a grazi Merkur Aréna bejáratánál. A Fenerbahce drukkerei a buszról leszálló játékosokat is nagy ovációval fogadták, s közös képet kértek tőlük, mint például a Fener magyar légiósától, Szalai Attilától is.

Szalai kezdett az isztambuli csapatban, míg a fehérváriaknál helyet kapott a középpálya tengelyében a szlovák U21-es válogatott Peter Pokorny is.

A harmadik percben a Vidi került először helyzetbe. Ivan Petrjak kapott jó labdát, megindult, majd a védővel a nyakán visszatette középre, az érkező Zivzivadze jócskán a kapu fölé durrantott. Egy perc telt el, s a bal oldalon indult meg a Bajnokok Ligája 2. selejtezőkörében a Dinamo Kijev ellen harcba szálló Fener, Diego Rossi ívelte át a hosszúra, ahol Kahveci ajtó-ablak helyzetben a kapu mellé helyezett. Félelmetesen futballozott ekkor a Fenerbahce, amíg a fehérváriak technikai hibákkal bajlódtak, a törökök remek helyezkedéssel, és gyors passzokkal játszották át a Vidi vonalait. Ha sikerült is megindulni, akkor Petrjak és Zivzivadze is fennakadtak az isztambuli védelmen. A 15. percben mégis a Vidi villant: Dárdai szabadrúgásból ívelte a labdát a hosszú sarok elé, Sabanov érkezett jó ütemben, de Szalai Attila blokkolta közeli belsőzését. Egyre biztosabb lábakon állt Michael Boris együttese, azonban a technikai hibákkal, a rövid, vagy pontatlan passzokkal a törököket segítette a Vidi. A 27. percben ismét egy eladott labdából fejlődött fel a Fenerbahce, Dursun forgolódott, majd 18 méterről célozta meg a bal alsó sarkot, Rockov vetődve tornázta szögletre. Egy perccel később Pinto futtatta Negot, nem vette át igazán jól, de még így is el tudta gurítani az alapvonal mellől a kirohanó kapus alatt, az oldalháló fogta meg a labdát. A törökök birtokolták többet a lasztit, de el-eljutott a kapuig a piros-kék egylet – más kérdés, hogy Budu Zivzivadze a Vidi mezében nem az újpesti formáját mutatta, Dárdai Pál távoli lövései pedig a ketrec fölé szálltak. A 37. percben igazolta a papírformát a Fener: Kahveci a bal oldalról, az alapvonal mellől passzolt középre, egy védőn megpattant a labda, ami Dursun elé került, a hétszeres török válogatott – s ezalatt hét gólt szerző – csatár pedig 12 méterről helyezett a kapuba, 0-1. Még a szünet előtt eldöntötte a meccset a török ezüstérmes. Egy védelmi megingást kihasználva az uruguayi Diego Rossi lőtt közelről a rövid sarokra, 0-2.

A szünetben Michael Boris szinte teljes sort cserélt, Rockov, Lüftner, Sabanov és Hangya maradtak pályán, míg a portugál edzőklasszis, Jorge Jesus is több helyen frissített. De továbbra is aktív, fürge labdarúgók érkeztek kék-sárga csíkokkal, Enner Valencia, vagy Lincoln Henrique többször is riadalmat keltettek. Volt lehetősége a Vidinek is, az 57. minutumban Bohdan Ljednyev vezette a labdát a kapu torkáig, ott azonban a bal kapufa mellé helyezett. Kovács Dániel a 60. percben állt kapuba, s a 61.-ben már fel is avatták: Henrique löbbölt a hosszúra, Valencia stukkolt a kapuba zavartalanul, 0-3. Lehetett volna több is, Emre Mor szép akció végén emelt a kapu fölé. Nagy nyomás alatt játszottak a fehérváriak az utolsó negyedórában is, támadást már nem igazán tudtak indítani, Bumba ziccerét is leshelyzet előzte meg. Güler veszélyes szabadrúgása elkerülte a kaput, így maradt a háromgólos Fener-siker.

Jegyzőkönyv

Mol Fehérvár FC – Fenerbahce SK 0-3 (0-2)

Graz, Merkur Arena, 1000 néző.

Mol Fehérvár FC: Rockov (Kovács D., 60.) – Rus (Kojnok, a szünetben), Lüftner, Sabanov – Nego (Heister, sz.), Pinto (Makarenko, sz.), Pokorny (Bumba, sz.), Hangya (Babos, 83.) – Dárdai (Bamgboye, sz.), Zivzivadze (Kodro, sz.), Petrjak (Ljednyev, sz.). Vezetőedző: Michael Boris

Fenerbahce SK: Bajindir – Osayi-Samuel (Novak, 30.), Szalai (Kapacek, 87.), Kim (Demir, 64.), Kadioglu (Mor, 64., Gümüskaya, 76.), Yüksek, Kahveci, Pelkas (Zalc, sz.), Bruma (Lincoln Henrique, sz.), Rossi (Güler, 64.), Dursun (Valencia, a szünetben). Vezetőedző: Jorge Jesus.

Gól: Dursun (37.), Rossi (43.), Valencia (61.) Sárga lap: Heister (73.), Sabanov (87.)