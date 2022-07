A magyar minifutball-bajnokság négyes döntője a Mad Dogs sikerét hozta, nem hétköznapi fináléban lett aranyérmes a fővárosi együttes, soraiban három fehérvárival, a kapus Wittner Mátéval, a védő Bognár Bencével és a csatár Büki Baltazárral. A címvédő Todor-Pet Bau az első elődöntőben 2-1-re legyőzte az SZPCDSE együttesét, a folytatásban a Mad Dogs az első félidőben nem találta a játékát, végül 2-0-ra verte az Airnergy FC-t, ezzel került a fináléba. A bronzmérkőzésen az Airnergy FC 2-1-re győzött a SZPCDSE ellen.

Az aranycsata során gyorsan kétgólos előnyre tett szert a Todor-Pet Bau gárdája Dunai András és Csoszánszki Dávid találatával, ám a Mad Dogs Büki Baltazár, Suscsák Máté, Cseri Gergő és Miskei Manó góljaival 4-2-re fordított. Mindenki azt hitte, eldőlt a finálé, a Todor vészkapusra váltott, ennek meg is lett az eredménye, Csoszánszki talált be a félpályáról, majd a 36. percben Barabás Miklós ki is egyenlített. Újabb találat már nem született a rendes játékidőben, jöhettek a büntetők. Az első 5-5 rúgó nem hibázott, a hirtelen halált a Mad Dogs bírta jobban, Sós Márkó kihagyott hetese után az immár négyszeres bajnokcsapat ünnepelhetett. A tornán hárman jegyeztek három gólt: Csoszánszky Dávid, Dunai András, Büki Baltazár társbérletben lettek gólkirályok.

– Egy éve hatalmas csatában kikaptunk a Todortól a fináléban, természetesen szerettünk volna visszavágni – mondta Büki Baltazár. – Az elődöntő sem volt egyszerű, az első félidőben nem esett gól, aztán sikerül kétgólos győzelmet aratnunk, az első találatot én szereztem. A döntő sem indult jól, sőt, nagyon rosszul, gyorsan kétgólos hátrányba kerültünk, én szépítettem, majd 4-2-re vezettünk, le kellett volna rendeznünk a vitás kérdéseket, azonban könnyelműek voltunk, kaptunk két elkerülhető gólt. Következtek a büntetők, ott sem hibáztam.

Három fehérvári erősítette a Mad Dogs gárdáját, Bognár Bence (balról), Wittner Máté és Büki Baltazár

Forrás: Horog László/Fejér Megyei Hírlap

A 27 esztendős Büki immár hét éve erősíti a Mad Dogs csapatát, háromszor nyertek Bajnokok Ligáját, legutóbb tavaly szeptemberben, Olaszországban. Két éve a pandémia miatt nem rendezték meg a legjobb európai klubcsapatok tornáját, 2019-ben is a magyarok nyertek, szintén az olaszoknál, valamint 2017-ben, Mariborban is. Büki a másik kispályás szakágban, a futsalban is érdekelt, a budaörsi Aramis SE játékosa, előzőleg, két éven át az FTC futsalosait erősítette. Az Aramis a 2021-22-es idényben a 7. helyen zárt, nem jutottak a felsőházba a tíz gárdát számláló mezőnyben, az alapszakasz utolsó előtti fordulójában, Újpesten 3-2-re kikaptak, a záró körben pedig 4-4-re végeztek a Kecskeméten, de ez már nem számított. A Vidiben nevelkedő, de az élvonalig nem jutó csatár a tavalyi idényben még játszott a megyei első osztályban, a Pavlik József irányította Főnix FC-ben, kilenc meccsen négyszer volt eredményes. Azonban a folytatásban már nem lép pályára nagypályán – a következő idényben biztosan -, ugyanis fél éve bemutatkozott a futsal válogatottban, azóta nyolcszor lépett pályára címeres mezben. Világbajnoki selejtezőkre készülnek.