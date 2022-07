A Puskás Akadémia vasárnap délután kezdte meg az edzőtábort a felső-ausztriai Geinbergben. A programba még az is belefért, hogy a helyi iskolásokkal rúgják egy kicsit a bőrt. Nagy Zsolt, Mohamed Mezghrani és a gyirmóti kölcsönből visszatérő Radics Márton futballozott a gyerekekkel.

Akár az első edzőmeccsre is mondhatjuk, hogy iskolajáték volt, hiszen a közeli Andorfban, a helyi regionális-ligás csapat otthonában 4-0-ra győztek Szolnoki Rolandék, méghozzá az osztrák másodosztályt erősítő SKN Sankt Pölten együttese ellen. Gyorsan jegyezzük meg Ausztria legifjabb tartományi fővárosának gárdája edzőmeccsen korábban 4-2-re legyőzte az osztrák ezüstérmes Austria Wient, 3-2-re pedig a román középcsapatnak számító Rapid Bukarestet.

Hornyák Zsolt vezetőedző hat saját nevelésű játékost nevezett a kezdőtizenegybe: Tóth Balázst, Spandler Csabát, Corbu Mariust, Komáromi Györgyöt, valamint a Svájcból nemrégiben hazatért Gruber Zsombort, illetve a nemrég még a Puskás–Suzuki-kupán az U17-es együttesben futballozó Major Marcellt is a csapatba állította.

A hollandiai kölcsönjátékából hazatérő Kiss Tamás a pályán adott nyomatékot a mérkőzés előtti szavainak(lásd keretes írásunkat), a válogatott támadó már a 12. percben betalált, Komáromi György beadásából, 0-1.

A 35. percben aztán ismét remek utat járt be a labda: Komáromi, Kiss, majd a kapu volt a végállomás, 0-2.

A kapuban Tóth Balázsnak nemigen volt dolga, jobbára a PAFC támadt, de az osztrákok megkapták az esélyt az egyenlítésre, miután az első félidő hajrájában tizenegyeshez jutottak. Bár Balut nem melegítették be igazán veszélyes lövésekkel a sógorok, a hálóőr kivédte a büntetőt!

A félidei sorcsere után Markek Tamásnak már valamivel több dolga akadt, a másik oldalon kollégája nagy védéssel csípte ki a kapuból Jakov Puljic löketét.

Negyedórával a mérkőzés vége előtt tovább nőtt a PAFC lőenye: előbb Sahab Zahedi labdájával Skribek Alen lépett meg a jobb oldalon, beadására pedig Lamin Colley érkezett, a gambiai csatár pedig megszerezte első gólját a felcsútiak mezében, 0-3. Két perccel később Skribek újabb gólpasszt adott: bal oldali szögletéből Zahedi bólintott a hálóba, kialakítva ezzel a végeredményt, 0-4. Egyébként a véghajrában Colley szép cselek után kis híján meglőtte az ötödiket gólt is.

Vasárnap az a hétszeres cseh és tizenhétszeres csehszlovák bajnok Slavia Praha lesz az ellenfél, jövő szerdán a német Bundesligában szereplő Hoffenheim lesz Nagy Zsolték ellenfele.

Erősebben tért vissza Kiss Tamás

Visszatért a Puskás Akadémiához hollandiai kölcsönjátékából Kiss Tamás. A 21 éves támadó a Cambuur Leeuwarden gárdájában a tulipánosok első osztályában is bemutatkozhatott. Játszott az Ajax, és a PSV Eindhoven ellen is, az első osztályban összesen 11 találozón vetették be. Időközben bemutatkozhatott a magyar válogatottban.

- Hála Istennek az első két hónapban sikerült adaptálódnom, ráadásul az együttesnek is ment a szekér – friss feljutóként ötödik-hatodik helyen állni nagy fegyvertény. A Cambuur mellett a nagyválogatottban is sikerült bemutatkoznom, ahol két győztes meccsen szerepeltem. A második félév viszont elég gyengére sikeredett mind az én szempontomból, mind a csapatéból. Egészségügyi okok miatt edzőváltás történt, és az új mester nem az általam képviselt stílust részesítette előnyben. Mindezek ellenére úgy érzem, tapasztaltabban jöttem vissza, és a kint elsajátított dolgokat igyekszem itthon kamatoztatni – újságolta immár a PAFC ausztriai edzőtáborában a gyrői születésű játékos. - Úgy érzem, mentálisan erősebb lettem, és azért jöttem haza, hogy a hozzásegítsem az együttest mind a Konferencialigában, mind pedig a bajnokságban. Meg akarom mutatni: képes vagyok arra, hogy képes vagyok meghatározó játékossá válni, és gólokat lőni, gólpasszokat adni.

Jegyzőkönyv

SKN St. Pölten–Puskás Akadémia FC 0–4 (0-2)

Felkészülési mérkőzés, Arndorf, Daxl Arena

St. Pölten: Turner (kapus); Drljepan. Alexiev, Davies, Wisak, Scharner, Riegler, Salamon, Pemmer, Scheidegger, Barlov. Csereként pályára lépett: Stolz (kapus); Yacouba, Monzialo, Montnor, Llanez, Morou, Messerer. Vezetőedző: Stephan Helm.

PAFC: Tóth B. (kapus); Favorov, Stronati, Spandler, Major M., Urblík, Corbu, Komáromi, Baluta, Kiss T., Gruber. Csereként pályára lépett: Markek (kapus); Kicsun, Szolnoki, Posztobányi, Van Nieff, Bakti, Skribek, Puljic, Molnár R., Colley, Zahedi. Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gól: Kiss T. (12., 35.), Colley (76.), Zahedi (78.)