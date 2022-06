Már a szabadedzések és az időmérő után látni lehetett, hogy a magyar vonatkozású versenyzőknek, a Honda volánja mögött ülő Tassi Attilán kívül megvan a tempója egy jó eredmény eléréséhez a MotorLand Aragónon. A kvalifikációt végül a Zengő Motorsport pilótái közül Rob Huff a negyedik, Nagy Dániel a hetedik helyen végzett, Michelisz Norbert a kilencedik, míg Tassi Attila a 14. pozícióban végzett. Az első, normál rajtrácsos futamon Huff nagyszerűen rajtolt a zengős Cuprával, Michelisz is zárkózott, azonban Nagy visszább csúszott, majd a magyar pilóta egy szerencsétlen kerékvető-találkozás miatt végül fel is kényszerült adni a futamot, ahogy honfitársa, Tassi is. Huff a második pozícióig jött előre, majd üldözőbe vette az Audis belga Magnust, de a brit pilóta hiába próbált meg mindent, nem sikerült megkaparintania az első helyet. Michelisz szép felzárkózás után az ötödik helyen futott be, ám 2019-es bajnok Yann Ehrlacher-vel való ütközésért időbüntetést kapott, így hivatalosan a hatodik lett.

A második futam is vegyesen alakult a magyar érdekeltségeket nézve. Az időmérőt tekintve fordított rajtrácsos versenyen Michelisz a második, Nagy a negyedik, Huff a hetedik rajtpozicíóból indulhatott neki a vágtának. A rajt után a Hyundai magyar pilótája agresszívan megelőzte Ma-t, a két autó összeért, Michelisz autója kissé lelassult, és Aczona a gumibálába lökte csapattársát, aki így kiesett.

Bejött a biztonsági autó, majd az újraindítást követően Nagy bátor manőverrel átvette a vezetést. Azonban jött Azcona, aki a kínai és a magyar versenyzőt is megelőzte. Később Nagy elengedte csapattársát, Rob Huffot is, aki így Aczona után eredhetett, de csak úgy, mint az első futamban, nem sikerült az élre állni a britnek. A spanyol hétvégét így a Zengő Motorsport Huff révén dupla második hellyel zárta, Nagy Dániel a negyedik helyen futott be a fordított rajtrácsos versenyen. Tassi pedig megtartotta induló pozícióját, vagyis a 14. helyen zárt.

Folytatás ezen a hétvégén Portugáliában.