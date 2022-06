A verseny lebonyolítása a már megszokott ütemben zajlik: csütörtökön és pénteken a selejtezőket, szombaton és vasárnap pedig a finálékat rendezik a szlovén városban.

A férfiaknál a junior Eb-győztes Balázs Krisztián négy szeren indul (talaj, gyűrű, korlát, nyújtó), Kiss Balázs két (lólengés, gyűrű), Kardos Botond három (talaj, ugrás, korlát), Mészáros Krisztofer három (lólengés, ugrás, nyújtó) szeren indul.

A hölgyeknél a kétszeres Európa-bajnok, dunaújvárosi Kovács Zsófia ugrásban, fele­más korláton és gerendán szerepel. Klubtársa, Mayer Gréta szintén három szeren, ugráson, gerendán és talajon versenyez, a legutóbbi világkupán aranyérmet szerző Székely Zója pedig talajon és fele­más korláton mutatja be gyakorlatait.

A világkupa csütörtökön a selejtezők első napjával rajtol, amikor a férfiaknak a talaj, lólengés, gyűrű, a hölgyeknek az ugrás és a fele­más korlát kvalifikációit tartják.

Draskóczy Imre, a nők szövetségi kapitánya: – Teljesen más összetételben utazott el most a csapat, ez a világkupa van legközelebb az Európa-bajnoksághoz, és ezért egy fontos felkészülési állomás. Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy ez a három versenyző képezi a kontinenstornán szereplő csapat magját. Természetesen jól kivitelezett gyakorlatokat, kiegyensúlyozott teljesítményt várok. Érdekesség Koperben, hogy Gymnova szereken tartják a versenyt, ez pedig már előszele a liverpooli világbajnokságnak, hiszen ott is ilyen márkájú eszközökön mutatkoznak be a tornászok. Nagy figyelem irányul erre a világkupára, remélem, az eredményes felkészülés része lesz, és rontás nélküli gyakorlatokat mutatnak be a lányok.