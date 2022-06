Az Eb-ezüstérmes már megvolt. A magyar válogatott harmincezer 14 éven aluli gyermek buzdítása mellett hatalmas bravúrt mutatott be szombaton, a Nemzetek Ligája nyitókörében. Szoboszlai Dominik 67. percben értékesített büntetőjével Magyarország 1-0-ra verte Angliát, hatvan év után győzött újra a nemzeti együttes a szigetországiak ellen. A Mol Fehérvár FC szélsője, Nego Loic végig a pályán volt.



– Ellenféltől függetlenül mindig jó érzés nyerni, de természetesen növeli a siker értékét, hogy Angliát 60 év után és 10 nyeretlen mérkőzést követően tudtuk újra legyőzni. Csodálatos élmény volt átélni ezt – fogalmazott a molfehervarfc.hu-nak a 21-szeres válogatott Nego Loic, aki hasznosan futballozott, jó beadásokkal segítette a támadásokat. – Ezek a beadások is a taktikánk részei voltak, mindenkinek megvan a feladata a mérkőzéseken, és tudtuk, hogy egy ilyen ellenfél ellen, ahol Európa legjobb játékosai játszanak, rendkívül nehéz lesz dominálni és helyzeteket kialakítani, de sikerült! Ehhez a legjobbunkat kellett nyújtanunk, úgy mentünk ki a pályára, hogy nyerni akarunk Anglia ellen, a döntetlenen nem is gondolkoztunk.

Forrás: Nemzeti Sport



Most pedig az Európa-bajnok fogadja Marco Rossi együttesét Cesenában. A magyar válogatott olasz szövetségi kapitánya új impulzusokkal gazdagodik majd.



– Még nem tudom, milyen érzés a hazám válogatottja ellen meccselni, de abban biztos vagyok, hogy érzelemdús pillanatok lesznek. Az Anglia elleni győzelem abból a szempontból nem segít, hogy ezek után Olaszország biztosan nem veszi félvállról a meccset. Korábban talán volt rá esély, hogy a csoport többi csapata azt gondolja, Magyarországot biztosan legyőzik valahogy, most viszont biztos vagyok benne, hogy a vetélytárs odateszi magát ellenünk. Amit korábban is mondtam, most is igaz, nevezetesen, hogy a földön kell maradni, és tisztában lenni a realitásokkal. Az erőviszonyok alapján továbbra is Olaszország az esélyes, de most is megteszünk mindent, hogy borítsuk a papírformát – mondta Marco Rossi az nso.hu-nak.