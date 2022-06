A kanadai hátvéd korábban a Bajnokok Ligájában is játszott, így a CHL-es tapasztalata is fontos szempont lehetett a fehérvári klubvezetés szemszögéből. A 29 éves védőnek magyar felmenői is vannak, hiszen nagyszülei Magyarországon születtek, így a kanadai útlevelén kívül magyar állampolgársággal is rendelkezik. O’Brien a tengerentúlon kezdte karrierjét, majd 2019-tól európai csapatokban jégkorongozott, játszott a KHL-ben, az SHL-ben, a Liiga-ban és a DEL-ben is. Az előző szezont a német Red Bull München gárdájánál fejezte be, ahol 29 találkozón 9 pontot szerzett. – Nem tudok magyarul, de szeretnék megtanulni. Az édesanyám beszél magyarul, nagyon fontos számára a származása, így nekem is megtiszteltetés lesz Magyarországon játszani, ő pedig biztosan sokszor meg fog látogatni. Mióta megkaptam az állampolgárságot, terveztem, hogy egyszer Magyarországon szerepelek, így biztosan különleges lesz itt játszani – mondta a 193 centiméter magas, 100 kilogrammos hátvéd a fehérvári klub honlapjának. – Jól megtermett játékos vagyok, így nem riadok meg a fizikai játéktól, ezen kívül jól korcsolyázom. Szeretnék stabil pontja lenni a védelemnek.