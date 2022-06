Szép lassan kialakul a Dunaújvárosi Acélbikák együttesének kerete az Erste Liga ősszel induló új idényére. A piros-fehérek sorra jelentik be az érkezőket, legutóbb finn játékosok leigazolásáról számoltak be, majd Varga Arnold érkezését jelentette be a DAB. Rajta kívül Vas Márkra is számít az újvárosi vezetőség, a sokszoros utánpótlás-válogatott bekk 1999-ben született, éveken keresztül a székesfehérvári utánpótlásban szerepelt, majd a 2018/19-es szezonban már az Erste ligás Titánoknál számítottak rá. A 2020/21-es idényben az EBEL-ben is jégre lépett, de a következő évet már Győrben töltötte, ahol 39 mérkőzésen 4+4 pontot gyűjtött. Vas a DAB hetedik igazolása az öt finn légiós és Varga Arnold után.