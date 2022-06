Minden évben az A csoportos világbajnokság házigazdája edzői szimpóziumot szervez, egyfajta továbbképzést, melyre a világ minden tájáról érkeznek delegált edzők. A két napos program alatt az összesen 13 szakmai előadást hallhattak a fehérvári műhely szakemberei.

– Először is szeretnénk gratulálni Kovács Zoltánnak, a Magyar Jégkorong Szövetség alelnökének, aki a világbajnokság ideje alatt megkapta a Paul Loicq-díjat és beiktatták a Hall of Fame-be – mondta Fekti István, az Ifjabb Ocskay Gábor Nemzeti Jégkorong Akadémia sportigazgatója. – Az akadémiánktól Arany Máté, Vaszjunyin Artyom, Pillók Martin, Ondrejcik Rastislav és Kovács Csaba vett részt a vb helyszínén az edzői előadásokon több magyar kollégájukkal együtt. Módszertani központként úgy éreztük, hogy a saját edzőink képzéséért is felelősek vagyunk. Ez egy jó lehetőséget kínált arra, hogy ők is hallhassanak olyan előadásokat és előadókat, amellyel a saját tudásukat gyarapíthatják. Az is a feladatuk volt még egyébként, hogy mindegyikőjüknek volt egy témája, egy előadása, amit figyeltek és az ott hallottakat az itthoni edzőknek elő kell majd adniuk, ha erre lesz lehetőség.

A fehérvári akadémia edzői többek között az olimpikonokat, bajnokokat felkészítő edzőkről, a csapaton belüli vezetésről, a müncheni akadémia felépítéséről, a játékosfejlesztésről, valamint egy csapat szervezeti felépítéséről, franchise értékrendjéről.

– Összességében kijelenthető, hogy nem hangzott el a tökéletes recept Tamperében, hiszen minden egyesület, klub, csapat vagy franchise más-más felépítéssel, lehetőségekkel, körülményekkel, illetve vezetőkkel és beosztottakkal, más-más értékrendekkel, elképzelésekkel rendelkezik – nyilatkozta a kétnapos program kapcsán Arany Máté, a Titánok másodedzője. – Ebből kifolyólag a ctrl+c és ctrl+v metódus nem is működhet, viszont rengeteg érdekes meglátással gazdagodhattunk. Elsősorban azt emelném ki, hogy az összes szakvezető rendelkezik egy nagyon erősen megalapozott hitvallással és értékrenddel. Mindannyian kiemelték, hogy csak olyan emberekkel veszik körül magukat, akikben teljesen megbíznak. Ezen felül mindannyian beszéltek arról, mennyire fontos, hogy bármilyen problémát egyből orvosoljunk, ne hagyjuk, ne várjuk meg, míg a szőnyeg alá söpört majom gorillaként másszon ki.