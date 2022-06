"Brutál meleg van" - lehetett hallani lépten-nyomon a Bregyóban, nem csupán magyarul, de szlovénul, csehül, szlovákul is elhangzott a mondat. A tikkasztó hőség azonban nem nyomta rá bélyegét az U18-asok regionális válogatott versenyére, kiemelkedő eredmények is születtek a fehérvári rekortánon.

Mint például az ARAK egyik tehetségéé. Langmár Kata 548 cm-es egyéni csúccsal érkezett a távolugrás nemzetközi mezőnybe, s már első kísérletével letette névjegyét, mert a második helyen állt az első sorozat után. Mozgásán érezni lehetett, s a korlátnak támaszkodó édesapja is biztos volt benne, hogy Kata egyéni csúcsot dönt ezen a viadalon. Második ugrására nem is akárhogyan szárnyalta túl korábbi rekordját, 554 centire repült. Ezzel a folytatásban a dobogós helyezések körül tanyázott, aztán az ötödik sorozatban zendített ütemes tapsra a publikum. S ez olyannyira jó tempóra ösztökélte Langmár Katát, hogy a lécet is tökéletesen érintette, majd 562 centiig repült! Igaz, ekkor 3,4-es hátszele volt, így az egyéni csúcsa 554 centi marad, de fontos pontokat szerzett a magyar válogatottnak azzal, hogy a harmadik helyen zárta a számot a cseh Pavlidu Sára (574 cm) és a szint Csehországból érkezett Katerina Cernocka (566 cm) mögött.

A férfiak távolugró számában az arakos Trenka Ádám 653 centivel hetedik lett.

Az Alba Regia Atlétikai Klub ugrója, Kerék Patrik hármasugrásban indult, s első kísérletére máris demoralizálta ellenfeleit, hiszen 13,93 méteres szökellésével toronymagasan az élre állt, 70 centivel verte ekkor a második helyezett cseh Holzert. Kerék ezután három kísérletét is rontotta, rendre belépett, közben a cseh Simon Pekar kapaszkodott (13,75 m). Az ötödik sorozatban a magyar színeket képviselő Lawson Richard Hahn 13,90-re repült, így az utolsó kör előtt két magyar állt az élen. S maradtak is ott, Kerék Patrik nyerte a férfiak hármasugrását!