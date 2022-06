A tengeri evezés nem új keletű dolog, még aranyérmünk is van a szakágban. Ám a szak­ág egy új, speciális formával jelentkezett az elmúlt években, ami dinamikus, izgalmas és látványos versenyeket ígér, amelyek során a futás, az evezés, és az ügyesség kombinációja határozza meg, hogy ki tudja leghamarabb teljesíteni a távot.

Ezek a sprint megmérettetések, amelyekből a Magyar Evezős Szövetség idén négyet is rendez. Mosonmagyaróvár után a Velencei-tó a következő állomás, majd a Tatai- és a Tisza-tavon is vízre szállnak a tengeri evezős hajók, amelyek szélesebbek, robusztusabbak, mint hagyományos társaik, hogy jobban bírják a hullámokat. A speciális forma lehetőséget biztosít arra is, hogy a kezdők vagy a hobbisportolók nagyon rövid idő alatt elsajátítsák a mozgásformát. Ezt egyre többen teszik a VVSI agárdi telephelyén, tudtuk meg Vida Eriktől, a Velencei-tavi evezős­szakosztály vezetőedzőjétől.

– Néhány évvel ezelőtt rendeztünk már egy tesztversenyt, ez viszont már hivatalos megmérettetés lesz a négy­állomásos sorozat részeként. A Strand Sprint keretében a versenyzők a partról a vízben lévő hajóhoz futnak, felpattannak rá, majd teljesítik az 500 méteres szlalompályát, visszatérnek partközelbe, végül a parton lévő célba futnak. Ha a szélviszonyok engedik, lesz 3000 méteres túrahajóverseny amatőrök és gyerekek számára, és készülünk egy játékos programelemmel is, ami a „Hajóvonták Találkozása” nevet viseli. Ez tulajdonképpen vízi kötélhúzás lesz, tengeri egypárevezős hajókkal.

A tengeri evezést a helyszínen lévő edzők segítségével bárki kipróbálhatja majd, és akár csatlakozhat a VVSI edzéseihez, amelyek hétfőn, szerdán és pénteken 18 órától zajlanak Agárdon.

A II. Velencei-tavi Strand Sprint Evezősverseny június 11-én, szombaton a túraevezősök hosszútávú futamával 10.30 órakor indul, a Beach Sprint versenyszámok várhatóan 12.30 órától rajtolnak a Velence Korzónál.