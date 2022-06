Elsőként a Fehérvár jutott a kosarasoknál az elődöntőbe, miután söpréssel búcsúztatta a koronázóvárosiaknak az alapszakasz és a középszakasz során sok kellemetlenséget okozó Sopront, az utóbbi három év hazai egyeduralkodója, a Falco pedig a Szeged együttesén lépett túl a negyeddöntőben. A sárga-feketék nem voltak nem voltak ennyire magabiztosak, a második meccset elbukták délen, a negyediket is nyögvenyelősen nyerték, hosszabbításban, végül megoldották a kötelező feladatot, 3-1-es összesítéssel jutottak a négy közé.

Váradi duplájával indult a szerda esti derbi az Aréna Savariában, aztán Lukács zsákolt, sok volt a pontatlanság, Lukács remek betörés után rosszul passzolt, miként a következő akciónál Vojvoda is. Igaz, a hazaiak is hibáztak, Váradi és Somogyi hármasa is rövidnek bizonyult, ellenben Vojvoda betalált kintről, 2-5. Golomán révén egalizáltak a házigazdák, Pongó triplája nem ment be, Keller is rontott a túloldalon, a sarokból. A korábbi meccseken rendre magabiztos Fakuade egyik büntetőjét sem értékesítette, ami jelezte, mekkora volt a nyomás a játékosokon. Három percen át nem esett találat, Lukácsot Takács Milán váltotta, Benke révén már a házigazdák voltak előnyben. Nem találta az ütemet a Fehérvár, lejárt a támadóidő, dobás nélkül fejezték be akciójukat a látogatók. Somogyi kosarával kicsit meglépett a Falco, Omenaka nem dobta be ziccerét, Clark sarokból eleresztett hármasa 10-0-s hazai rohamot jelentett, azonnal időt is kért Matthias Zollner. Nem hozott eredményt, újabb hazai kosarak következtek, 14-5-re ellépett a nyugati brigád, Stark csak egyik büntetőjét dobta be, a csereként nem sokkal korábban beállt Perl kosarával tízre hízott a különbség, Vojvoda trojkájával közelített a vendég. Pályára lépett Szabó Zsolt, aki Fakuadét váltotta, Perl a folytatásban is magabiztos volt, miként a megint triplával jelentkező Vojvoda is, aki a hátán cipelte társait, tíz perc után 19-14-re vezetett a házigazda. Több labdát elszórt az Alba, nagy volt a rohanás, aztán Smith végre beköszönt, őrizte az 5-7 pontos különbséget a vendéglátó. Vojvoda továbbra is remekelt, két pontra zárkózott a Fehérvár, a túloldalon Perl betörések után volt eredményes, a válogatott két ásza vitte a prímet. Perl leült pihenni, Váradi érkezett a helyére, Vojvoda is szusszant egyet, Fakuade dobásai nem értek célt, a gyűrűt sem találta el, miként Váradi ás Lukács sem, mindkét oldalon kapkodva fejezték be az akciókat, 31-25-re vezettek a vasiak, Milos Konakov időt kért. Három pontra jött a Fehérvár (34-31), Matthias Zollner kétszer is méltatlankodott a játékvezetők ítélete nyomán, hirtelenjében begyűjtött két technikai hibát, kiállították. Elhagyta a kispadot, katalán segítője, Alejandro Zubillaga vette át az irányítást. Benke mindhárom büntetőjét kihagyta, aztán zsákolt, Váradi pontjaival meglépett a Falco, gyengén dobott az Alba, félidőben 40-32 állt a táblán.

Nagyszerűen kezdte a harmadik negyedet a Fehérvár, Pongó, Lukács és Vojvoda révén, aztán Lukács újfent beköszönt, átvette a vezetést a dinamikus vendég, 42-43. Ezen időszakban a Falco nem találta a ritmust, gyermeteg hibákat vétettek a nyugatiak, ellenben a fehérváriak higgadtan fejezték be akcióikat. Barac megszerezte első pontjait, ami azt jelentette, szűken ismét a házigazdák vezettek, Keller hármasával és Clark zsákolásával pedig megléptek, 49-43. Vojvoda és Pongó jóvoltából egyenlített a Fehérvár, aztán a Falco pillanatai következtek, majd Szabó triplájával már az Alba volt szűk előnyben. Hullámzott a meccs, Stark kinti kosarával 51-55-re alakult az eredmény, zárkózott a Szombathely, Vojvoda és Clark is beköszönt kintről, a harmadik negyedet Perl bravúros hármasa zárta, 63-59. Smith és Vojvoda jóvoltából egyenlített a Fehérvár, sőt, vezetett is, igaz, nem sokáig, ugyanis Váradi Benedek belelendült. Rendre meglépett kettővel a Falco, ám gyorsan egalizált a vendég. Váradi nem tudott hibázni, Fakuade végre beköszönt, Golomán pedig fontos hármassal jelentkezett. Keller Ákos kipontozódott, felváltva estek kosarak, a végjátékban a szombathelyiek voltak higgadtabbak, végül nagy küzdelemben nyertek, 88-78-ra. Folytatás szombaton este, a Gáz utcában, akkor is Zubillaga dirigálja a kék-fehéreket.

JEGYZŐKÖNYV

Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely–Alba Fehérvár 88-78 (21-14, 19-18, 23-27, 25-19)

NB I-es rájátszás, elődöntő, 1. mérkőzés, Szombathely, Aréna Savaria, vezette: Benczur Tamás, Kapitány Gellért, Györfy Rúben (Dernei Gábor)

Falco: Váradi 23/3, Somogyi 6, Benke 4, Golomán 11/3, Keller 5/3, csere: Verasztó -, Perl 27/6, Sövegjártó -, Clark 8/6, Barac 4, Hawkins -. Vezetőedző: Milos Konakov

Alba: Pongó 11/3, Vojvoda 25/15, Lukács 10, Fakuade 5, Davis 4, csere: Stark 6/3, Takács -, Smith 10, Szabó 5/3, Omenaka 2. Vezetőedző: Matthias Zollner

