Az fehérvári utánpótlásműhely régóta termeli ki a tehetséges jégkorongozókat, jó pár magyar válogatott játékos is a megyeszékhelyen kezdte meg a sportágat. A Magyar Jégkorong Szövetség idei díjátadóján is négy olyan játékos részesült elismerésben, akik valamikor az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia falai között kergették a pakkot. Erdély Csanád, Horváth Milán és Németh Kristóf már az osztrák ligában vitézkedő Hydro Fehérvár AV19 kötelékében tartoznak, míg Horváth Bence a harmadik szezonján van túl a finn utánpótlásban.

Erdély Csanád a magyar csatárok közül is kiváló idényt futott, hiszen nem csak a Volán, de a válogatott húzóembere is volt a 26 éves támadó, így megérdemelten lett övé az ifj. Ocskay Gáborról elnevezett díj.

Forrás: Vörös Dávid/MJSZ



– A tavalyi évben is nagy megtiszteltetés volt az elismerés, az idén pedig pláne, hiszen világbajnokságon is tudtunk játszani. Az pedig, hogy fehérvári nevelésű akadémistaként kaptam meg az akadémia névadójáról elnevezett elismerést, ez óriási élmény számomra, büszke vagyok erre a díjamra – mondta lapunknak Erdély, majd röviden összefoglalta a tavalyi szezonját. – Klubszinten hatalmasat léptünk előre, hiszen hosszan meneteltünk a rájátszásban, személy szerint én is jó szezont tudtam zárni. A rájátszásban is jól ment a játék. Ami a válogatottat illeti, a világbajnokság előtt másfél hónappal tudtuk, hogy a mezőny kicsit átalakult és papíron talán könnyebb dolgunk lesz a feljutást elérni. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a papírformát a legnehezebb érvényesíteni, úgyhogy mi úgy mentünk oda, mintha ott lett volna az osztrák és a francia csapat. Örülök, hogy így mentünk oda, hiszen látszódott, hiába játszottunk alacsonyabban rangsorolt csapatokkal, tudnak fejtörést okozni. Összességében ezt is nagyon nagy sikernek könyvelem el, jó lesz újra A csoportban játszani.

Forrás: Vörös Dávid/MJSZ



Jó eséllyel szintén ott lehet a következő évben az elit tornán Horváth Milán. A 21 éves hátvéd a 2021/2021-es szezonban mutatkozott be a Hydro Fehérvár AV19 gárdájában, a tavalyi idényben pedig egyértelműn Kevin Constantine együttesének alapemberévé vált. Sőt, a magyar férfi jégkorong-válogatottban is nagy szerepet kapott a ljubljanai világbajnokságon. Megérdemelten lett a fiatal hátvádé a legjobb védőnek járó Pásztor György díj.

– Nagyon megtisztelő volt átvenni ezt a díjat. Nem igazán számítottam rá, de nyilván nagy boldogsággal töltött el – nyilatkozta Horváth, majd mesélt a jól sikerült szezonról is. – Nem igazán tudok és szeretnék kiemelni egy pillanatot hiszen az egész szezon nagyon jól sikerült mint egyéni, mint csapat szempontból. Szerencsére sikerült eleget fejlődnöm ahhoz, hogy több jégidőt kapjak Fehérváron és a válogatottban is. Örülök, hogy ilyen sikeres szezon során mutatkozhattam be a felnőtt világbajnokságon. Már elkezdtem a felkészülést a következő idényre, mindig van miben fejlődni. Külön nem emelnék ki egy-egy területet, összességében szeretnék készen állni a következő szezonra és minél több jégidőt kiharcolni.

Németh Kristóf a Titánoknál kezdte meg a 2021/2022-es kiírást, majd ősszel megkapta a lehetőséget az osztrák ligás csapatnál. Élt is vele, hiszen ezután szinte mát kirobbanthatatlan volt a Volán keretéből, a fiatal támadó 42 találkozón 8 pontig jutott. A legjobb elsőéves felnőttjátékos díját, a Kósa kupa landolt Némethnél.

– Már akkor nagyon megörültem, amikor megkaptam az e-mailt arról, hogy jelöltek a díjra. Utána csak reménykedtem benne, hogy én nyerem. Végül engem választottak hármunk közül, boldog voltam, hogy enyém lett a díj – mondta a 20 éves csatár. – Ez volt az első szezonom az ICEHL-ben, jó eredményt értünk el. Az idény elején volt róla szó, hogy lehetőség kapunk majd az ICEHL-ben. Ezt a lehetőséget a fiatalok közül mindenkinek más ütemben adta meg a szakmai stáb, de megkaptuk, köztük én is az ősz folyamán, úgy gondolom, élni is tudtam az eséllyel, most már csak meg kell ragadni a csapatba.

Bár nem Székesfehérváron kergeti a pakkot hétről hétre Horváth Bence, három évvel ezelőttig a fehérvári akadémián nevelkedett. Az utánpótláskorú csatár a 2019/2020-as szezont már Finnországban, a KalPa U16-os csapatában kezdte meg. Az azóta eltelt időben a támadó szépen járja végig ranglétrát, a tavalyi szezonban az U18-as válogatott húzóembere volt, valamint bemutatkozhatott a KalPa U20-as gárdájában is. Horváth jutalma a Leveles kupa lett, vagyis a legjobb ifjúsági korú játékosnak járó díj.

Forrás: Vörös Dávid/MJSZ



– Nagy elismerés, tavaly is szerepeltem a jelöltek között, akkor talán jobb szezont is teljesítettem, de az idei, U18-as világbajnokságon nyújtott teljesítményem segíthetett a díj elnyerésében. Nagyon örültem, hogy ilyen díjazottak mellett ülhettem, akikre felnézek, velük együtt vehettem át az elismerést. Ez óriási megtiszteltetés számomra – ecsetelte Horváth, majd visszaemlékezett a 2021/2022-es idényére, amely elmondása szerint a finn pályafutása legnehezebb szezonja volt. – Szerintem sok maradt bennem ebben az évemben. Jó elsőéves U18-as szezont tudhattam a hátam mögött, majd a most véget ért idényben az U20-ban számítottak rám, annak ellenére, hogy a fiatalabbak között lett volna még egy évem. A nagyobbaknál azonban nem azt a szerepet kaptam, ahol ki tudtam volna teljesedni és élni a lehetőséggel. Ez az önbizalmamat is meginogtatta, majd amikor visszaléptem a saját korosztályomba, önbizalom hiányában nehezebb volt úgy játszani, mint ahogy tudok. Ez miatt maradt bennem hiányérzet, ez volt a legnehezebb idényem Finnországban. Pedig nagy szó, hogy fiatalabb magyar játékosként feljátszhattam az idősebbek közé.

Horváth Bence jó eséllyel a következő szezont is Finnországban kezdi majd meg, addig pedig a pihenés mellett, ahogy a többiek esetében is, már a kemény munkáé a fő szerep. A száraz nyári felkészülés mind a négyüknél elkezdődött már, az edzések pedig a fő célja, hogy az augusztusi jeges tréningekre minél jobb állapotban érkezzenek meg a jégkorongosok.

A díjátadón akadt még egy díj, ami ugyan nem fehérvári nevelésű, de a megyeszékhelyen játszó játékos kezében landolt. A Hydro Fehérvár AV19 csapatkapitányát, Hári Jánost választották meg az év legtechnikásabb játékosának.