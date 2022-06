A németek két döntetlent értek el a Nemzetek Ligája első két fordulójában, az olaszokkal és az angolokkal is ikszeltek. Magyarország nemzeti együttese a nyitókörben 1-0-ra verte Angliát, majd 2-1-es vereséget szenvedett az Európa-bajnoki címvédő olaszoktól. A németek elleni derbi az eddigi eredmények függvényében ki-ki meccs is lehet, de ahogy Marco Rossi szövetségi kapitány minden mérkőzés előtt figyelmeztet: a földön kell maradni, nem realitás, hogy a magyar csapat legyen esélyes ilyen klasszisgárdákkal szemben.

– Őket látom a legveszélyesebbnek, nekik vannak a legerősebb villanásaik, nagyon nehéz lesz most behozni őket, nehéz lesz elérni, hogy mi diktáljuk a mérkőzést. De törekedni fogunk rá, és bízom benne, hogy ez az eredményen is meg fog látszani – vélekedett Marco Rossi, aki azt is elárulta, Sallai Roland játéka kérdéses, Gazdag Dániel pedig egyáltalán nincs bevethető állapotban.

Viszont Schön Szabolcs keretben van, és akár Kerkez Milos is bemutatkozhat. A mieink eddigi teljesítményéről a német tréner, Hansi Flick is elismerően beszélt.

– A magyarok elleni mérkőzés akár a legnehezebb is lehet, mivel egy nagyon kompakt, nagyon szervezett, nagyon kevés teret engedő csapat az övék. Ebből kifolyólag az angolok elleni teljesítményünket kell átmentenünk. Mindenképpen nagy feladat lesz számunkra.