A fehérvári kosarasok éppen elkapták a távolodó teherautó platójának szélét, felkapaszkodtak a járműre, folytathatják útjukat. Minden jel arra mutatott, hogy a legutóbbi három szezon hazai legjobbja, az idei bajnokságban is toronymagas favoritnak számító, szinte a komplett magyar válogatottal – persze, a fehérvári csapatkapitány, Vojvoda Dávid nélkül – felálló szombathelyiek ezúttal is gond nélkül masíroznak a döntőbe. Az Alba elleni első elődöntőt 88-78-ra, a másodikat sokkal nagyobb harcban, 74-72-re nyerték, egy győzelemre voltak a finálétól. Úgy állt a helyzet kedden is, hogy sárga-feketék lezárják a küzdelmet, lévén a második félidő elején közel tíz ponttal elléptek, semmi nem utalt arra, hogy megtorpannak. A fehérváriak Vojvoda hármasaival fordítottak, aztán ismét a nyugatiak voltak lépéselőnyben. Az utolsó mondatokat azonban a koronázóvárosiak mondták ki, a végül 25 pontig és négy tripláig jutó Vojvoda, valamint a hosszú sérülése után nemrég visszatérő, a zárás előtt zsinórban öt pontot szerző amerikai irányító, Jonathan Stark révén.

Pénteken, 18 órakor következik az újabb felvonás Fejérben, ha a fehérváriak nyernek – mást elképzelni sem tudnak a Gáz utcai sportcsarnokban -, vasárnap ötödik, mindent eldöntő meccsre kerül sor az Aréna Savariában.

– Nagyon kemény mérkőzés volt a keddi, ugyanúgy, mint az előző kettő, végig szorosan alakult, most szerencsére nekünk jött ki a lépés a végén – mondja a fehérváriak hátvédje, Takács Milán. - Egyértelműen arra készülünk, hogy legközelebb otthon nyerünk és még egy meccsre visszamegyünk Szombathelyre. Ha sikerül győzni hazai pályán, az ötödik összecsapáson már minden megtörténhet. De ehhez az kell, hogy pénteken koncentráltak legyünk, mert a Falco minden apró hibát képes kihasználni. Úgy gondolom, a hétközi siker után hazai pályán immár mi vagyunk az esélyesebbek, de ezt a parketten be is kell bizonyítanunk.

A kék-fehérek válogatott bedobója, Lukács Norbert ezúttal is fontos láncszem volt, 13/3 ponttal jelentkezett.

– A párharc eddigi meccseihez hasonlóan a hétközi is végletekig kiélezett volt. Kevés csapat képes nyerni Szombathelyen, nekünk az alapszakasz után ezúttal is sikerült, rendkívül nehéz szituációban. Kellett Vojvoda extra teljesítménye, azonban a meccset csapatként nyertük meg. A második negyedben volt egy jobb periódusa a Falcónak, de nem hagytuk meglépni őket. A félidőt követően szigorítani tudtunk a védekezésen, valamint több támadólepattanót szedtünk, ezekből fontos pillanatokban kosarakat szereztünk. Örülök, hogy a végjátékból ezúttal mi jöttünk ki győztesen. A pénteki meccsen mindent beleadunk, hogy kiharcolhassuk az ötödik mérkőzést, továbbra is legyen esélyünk a döntőre.

Pongó Marcellre sem lehetett panasz, az irányító 9/3 ponttal zárt. „A keddi derbi ugyanolyan kiélezett volt, mint a szombati. Szerencsére most mi tudtunk nyerni, a végén két, egyéni villanásnak köszönhetően. Örülünk, hogy van még hazai meccsünk, szeretnénk eljutni az ötödik összecsapásig. Remélem, minél többen szurkolnak nekünk, kemény találkozó lesz, a védekezésünknek fókuszáltnak kell lennie, illetve támadásban okos és jó dobásokat szabad vállalnunk.”

Jonathan Stark – Vojvoda mellett – elévülhetetlen érdemeket szerzett a vasi sikerben. – Harcos meccs volt. Az utolsó öt pontot én dobtam, de előtte csapatként teremtettük meg a helyzetet. A negyedik negyedben nagyot harcoltunk és lett egyre nagyobb bizalmunk, ezért sikerült az én utolsó két dobásom is. Várom a hasonló folytatást.