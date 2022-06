Úgy tűnik, lezárult egy korszak a Mol Fehérvár FC történetében. A június 11-i, a nyári felkészülés első randevúja előtt egy nappal a piros-kékek bejelentették, hogy a klub nem hosszabbított szerződést Nikolics Nemanjával. A fehérváriak ikonja a most zárult 2021-22-es idényben döntötte meg a korábbi legenda, Szabó József gólrekordját, a közönségkedvenc Niko a Gyirmót elleni duplájával lett a Vidi történetének leggólerősebb játékosa, végül 117 bajnoki találattal kerül be az egyesület históriáskönyvébe.

A Mol Fehérvár FC tisztelettel adózik Nikolics Vidi-mezben végzett munkássága előtt, a klub visszavonultatja a kiváló csatár 17-es számú mezét.

„Bár a következő szezontól már nem láthatjuk Nikót Vidi-mezben a pályán, klubunk vezetősége úgy döntött, hogy - a Vidi történetében először - visszavonultatjuk az általa viselt és ikonikussá vált 17-es mezszámot, elismerve elévülhetetlen érdemeit klubunk történelmének alakításában. Ez azt jelenti, hogy a jövőben nem viselheti senki ezt a számot a Vidi első csapatában” – mondta el a molfehervarfc.hu-n Sallói István, a Mol Fehérvár FC sportigazgatója.

Nikolics Nemanja 2010 és 2015, majd 2020 és 2022 között 314 tétmérkőzésen 164 gólt szerzett Vidi-mezben. Alapembere volt a piros-kékek első és második NB I-es bajnokcsapatának 2011-ben és 2015-ben, négyszer akasztottak a nyakába ezüstérmet (2010, 2012, 2013, 2020), egyszer lett bronzérmes (2021), 2011-ben és 2012-ben Szuperkupát, 2012-ben Ligakupát nyert, szerepelt három Magyar Kupa-döntőben (2011, 2015, 2021) és kétszer nyert Ligakupa-ezüstérmet (2013, 2014). 2012-ben oszlopos tagja volt az Európa-liga-csoportkörbe jutott gárdának.

Nikolics három gólkirályi címet ünnepelhetett a fehérváriakkal. 2010-ben, 2014-ben és 2015-ben is ő volt az NB I mesterlövésze, 2012-ben és 2021-ben a második, 2013-ban a harmadik helyen zárt a góllövőlistán.

Nem csak a csapatkapitány hagyja el a legutóbb negyedik helyen zárt együttest. Búcsút int Fejér megyei éveinek a saját nevelésű támadó, Géresi Krisztián is. A 27 esztendős csatár az élvonalba visszajutott Vasas FC játékosa lesz június 15-től. Géresi 2015 novemberében mutatkozott be az NB I-ben, 87 tétmérkőzésen 14 gólt szerzett, 2021-ben kölcsönben a Puskás Akadémiában szerepelt, ahol jó idényt futott. Visszatérése után kevés lehetőséget kapott a Vidi első keretében. 2018-ban bajnoki címet nyert, 2016-ban, 2017-ben, 2019-ben és 2020-ban pedig ezüstérmes lett. 2019-ben Magyar Kupát nyert a Vidivel, 2013-ban Ligakupa-döntőt játszott. Egyszeres válogatott, 2021-ben mutatkozott be a nemzeti együttesben.

Egy válogatott védő is távozik a Mol Fehérvártól. Bese Barnabás az idény közben érkezett a koronázóvárosba, tíz mérkőzésen lépett pályára. Június 30-án jár le a szerződése, melyet a klub és a 23-szoros válogatott játékos nem hosszabbít meg.

Ugyanakkor még mindig nem dőlt a román válogatott hátvéd, Rus Adrián sorsa. A 26 éves játékost a hírek szerint a svájci Grasshoppers és a spanyol élvonalból épp most búcsúzott Levante is csábítja.

A fehérváriak szombaton találkoznak először, egészségügyi és fizikális tesztek szerepelnek az első napok programjában. Új edzőről, vagy új játékosok érkezéséről még nem számolt be a klub.