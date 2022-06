Bár a koronázóvárosi egyletnek volt esélye a győzelemre, az utóbbi három esztendő hazai legjobbja, a Szombathely végül 88-78-ra megnyerte az első, hétközi negyeddöntőt. Szombaton a Gáz utcában folytatták az együttesek az egyik fél harmadik győzelméig zajló párharcot, a fehérváriak vezetőedzőjét, Matthias Zollnert két technikai hibája nyomán Vasban már a 18. percben kiállították, halmazati büntetésként a hétvégén sem ülhetett a kispadon. A zsűriasztallal szemben, a hazai B-közepet jelentő dobosok mellett foglalt helyet a lelátón. Távollétében másodedzője, Alejandro Zubillaga vezette a gárdát, a szomszédos széken a korábbi válogatott center, a jelenben az Alba utánpótlását vezető Góbi Henrik osztott tanácsokat. A kezdődobást a kézilabdával a nemrég zárult szezon végén szakító fehérvári kedvenc, Triscsuk Krisztina végezte el, a szőkeség elegáns, nyári ruhájában jól mutatott a megtermett férfiak között a kezdőkörben.

A meccs első pontjait a már szerdán is remeklő határszéli irányító, Váradi Benedek szerezte kintről, Davis duplája nem ment be, Lukács zsákolásával közelített a házigazda. Vojvoda betörés után jó ütemben passzolt Pongónak, aki a sarokból volt eredményes, 5-3. Keller egalizált, Fakuade középtávolról, Vojvoda távolról talált be, ha a vendégek közelítettek, mindig válaszoltak a hazaiak. Váradi kosarával már a Falco volt egypontos előnyben (10-11), Vojvoda gyorsan válaszolt, aztán megszerezte első pontjait Clark is, kettővel ellépett a Szombathely. Smith zsákolása nem sikerült, Omenaka azonban betalált közelről, bár a pontok zöme a mezőnyből esett, nagy munkában voltak a centerek, komoly csaták dúltak a palánk alatt. Szűken vezettek a hazaiak, Somogyi mintaszerű hármasával fordult a kocka, aztán az ezúttal is csereként pályára lépő Perl is betalált többször, az első negyed zárása előtt akadt pontatlanság volt a hazaiak játékában, tíz perc után 17-21 állt a táblán. Somogyi és Clark jóvoltából növelték előnyüket a sárga-feketék, Vojvoda sikeres büntetőire Somogyi közelről felelt, a válogatott fiatal irányítója az idei szezonban sok borsot tör a koronázóvárosiak orra alá. Pongó bedobta ziccerét, három pontra érkezett a házigazda (24-27), sőt, több esélye is volt az egyenlítésre, különösen Omenakának, aki elcsúszott a palánk alatt. A következő akciónál talpon maradt, azonban dobása leperdült a gyűrűről. A társak is hibáztak, Keller ziccere és Benke labdaszerzés utáni zsákolását követően Zubillaga időt kért. Benke távolról már nem volt ennyire eredményes, ellenben Pongó beköszönt a sarokból. Ott volt a bajnok nyomában a Fehérvár, két pontra érkeztek, Váradi hármasa nyugtatta az ezúttal is remek hangulatot teremtő, a teljes vendégszektort megtöltő vasi drukkerek idegeit, öt ponttal megléptek a határszéliek. Davis ziccert rontott, Konakov időt kért, nagyon küzdöttek a kék-fehérek, de fontos pillanatokban hibáztak. Pongó Marcell egy ítélet nyomán rálegyintett a bírókra, technikai hibát fújtak rá, Perl szokás szerint nem rontotta három büntetőjét. Átlépte a tízpontos határt a vendég, Zubillaga időt kért, félidőben 35-45 állt a táblán.

Fakuade közelijével és Lukács látványos zsákolásával araszolt előre az Alba, Pongó is hozzátette a magáét, azonban az amerikai vendégmunkások nem találták az ütemet. Keller Ákos a hálóba küldte büntetőit, Vojvoda elképesztő hármassal jelentkezett, Lukács sem tétlenkedett, két pontra érkezett a Fehérvár, 47-49. Váradi elsőre hibázott középtávolról, azonban a lecsorgót másodjára a gyűrűbe küldte, ott volt a Falco nyomában az Alba, de egalizálnia nem sikerült. Váradi remeklésével meglépett a Szombathely, hét pontra hízott az előnyük, Vojvoda igyekezett meccsben tartani a Gáz utcaiakat. Stark hármasa is jól jött, Fakuade triplája azonban nem ért célt, a túloldalon Perl magabiztos volt a büntetővonalon, Fakuade közelről javított, fél óra után 56-57-re álltak a felek. Pongó sarokból elengedett hármasával már az Alba volt előnyben, jól védekezett a házigazda, azonban Benke trojkáját nem tudták megakadályozni, hullámzott a meccs, Fakuade ügyeskedett, a nulla pontos Smith összeszedte ötödik hibáját, kipontozódott, öt perccel a vége előtt 62-62 virított az eredményjelzőn. Benke betalált kintről, a megtáltosodó Stark fontos pontjaival már az Alba vezetett, 70-65, Konakov időt kért, a vége előtt három perccel. Gyorsan egyenlített a vendég, Zubillaga is időt kért, érthető módon, rendkívül sportszerű, de kőkemény csata dúlt a parketten, a higgadtabb és szerencsésebb Falco két ponttal nyert, 72-74. Kedden következik a harmadik derbi az Aréna Savariában.

JEGYZŐKÖNYV

Alba Fehérvár-Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely 72-74 (17-21, 18-24, 21-12, 16-17)

NB I-es rájátszás, elődöntő, 2. mérkőzés, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, vezette: Földházi Tamás Péter, Papp Péter, dr. Mészáros Balázs (Bodrogváry Iván József)

Alba Fehérvár: Pongó 14/9, Vojvoda 14/6, Lukács 7, Fakuade 11, Davis 3, csere: Stark 12/6, Takács -, Smith -, Szabó 5/3, Omenaka 6. Edző: Alejandro Zubillaga

Falco KC: Váradi 21/6, Somogyi 7/3, Benke 13/9, Golomán 6, Keller 9, csere: Verasztó -, Perl 13, Sövegjártó -, Clark 5/3, Hawkins -, Barac -. Vezetőedző: Milos Konakov