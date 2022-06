Azt nem lehet mondani, hogy eddig is a fehérvári gárda átlagéletkora lett volna a legidősebb a ligában, éppen ellenkezőleg élte meg a csapat az előző szezonokat is. Most pedig, ha lehet, ezt még fokozzák, hiszen csupa fiatal kapott szerződést, és reményeik szerint minél több szerepet az ősszel induló idényben. Alaposan átalakul a keret, hiszen, mint ismeretes Triscsuk Krisztina és Szarka Adrienn befejezték az aktív játékot, Töpfner Alexandra a DVSC-SHAFFLER, Domokos Dalma a Vasas SC, Bardi Fruzsina pedig a Motherson-Mosonmagyaróvári KC-ban folytatja pályafutását.

Legutóbb, év végi értékelésében Józsa Krisztián vezetőedző is utalt arra, hogy több új arccal bővülhet a csapat, és az első érkező nevét fel is fedte a klub, a megüresedő jobbszélső posztjára - Töpfner Alexandra és Domokos Dalma távozásával – a 18. életévében járó Szemes Szonja személyében fiatal, tehetséges, és igen gólerős játékos jött, aki a Győri Audi ETO KC-ban pallérozódott 2017 nyara óta. A zöld-fehéreknél a 2021/22-es idényben háromszor játszott a felnőtteknél, és ötször talált be, míg az NB I/B-s csapatban 18 meccsen 76 gólt lőtt, valamint az ifjúsági bajnokságban ugyancsak 18 mérkőzésen 82 találatig jutott.

- Nem gondolkodtam sokat a döntésemen. Az Alba egy fiatal csapat, szimpatikus edzői stábbal és játékosokkal, ezért is ragaszkodtam hozzájuk. – nyilatkozta csapara honlapján szerződése aláírását követően.

Rajta kívül három, már a szurkolók által is több-kevésbé ismert fiatalnak adott lehetőséget az egyesület arra, hogy teljes jogú kerettagként erősítsék a csapatot a jövőben. Ez a lépés természetesen tökéletesen egyezik az Alba FKC koncepciójával, mely szerint céljuk, hogy saját nevelésű fiatal játékosait a legmagasabb osztály küzdelmeire felépítsék, felkészítsék, majd folyamatos lehetőséget adjanak számukra az NB I-ben. Sulyok Réka, Dubán Nikolett és Bojtos Beáta egyaránt csatlakozhat a júliusban megkezdődő felkészülésnél a „nagy csapathoz”. Közülük a „legrutinosabb” a beálló Dubán Nikolett, aki 2019 szeptemberében, mindössze 16 évesen a Győr ellen játszotta első felnőtt találkozóját. Három szezon alatt 17 NB I-es mérkőzésen 9 gólt jegyzett.

Sulyok Réka 2021 márciusában a Ferencváros ellen lépett először pályára a felnőttek között, a legutóbbi két bajnoki idényben 12- szer lépett pályára az NB I-ben, két gólt szerzett.

A balszélső Bojtos Beáta a 2021/2022-es szezonban az Érd ellen debütált a felnőtt csapat tagjaként, de közben az NB II-ben és az utánpótlásban folyamatosan ontotta a gólokat.