Jobban kezdett a Falco az első, szerdai elődöntőn, aztán a fehérváriak is megtalálták a ritmust. Nem dobtak jól, igaz, a vasiak is sokat hibáztak. Ha elléptek, a remeklő Vojvoda Dávid vezérletével az albások mindig gyorsan visszajöttek a meccsbe, a második félidőben a kezdeményezést is átvették, volt esélyünk a sikerre. Végül tíz ponttal nyertek a vendéglátók az Aréna Savariában. A Fehérvár trénerét, a túl indulatosan reklamáló Matthias Zollnert a 18. percben kiállították, nem ülhet a kispadon a szombati, fehérvári összecsapáson sem. Ahogy szerdán, hétvégén is másodedzője, Alejandro Zubillaga helyettesíti.

- Először is elismerésem a Falcónak, megérdemelten nyert. Másodszor elnézést kérek, amiért elvesztettem a fejem, a kiállításom sokba került a csapatomnak, de megvolt az oka, hogy hevesen reklamáltam. A televízión keresztül az egész ország láthatta, hogy az akciónknál a játékosomat a levegőben, hátulról meglökték. Kikeltem magamból, sajnos a technikai hibáimat követően meg tudott lépni a Falco, négypontos előnybe kerültek, ami egy ilyen szoros meccsen nem fért bele. Jól harcoltunk, sokáig szoros volt a meccs, ám sok hibát elkövettünk, például rengeteg labdát eladtunk. Szombaton természetesen megpróbálunk egyenlíteni, nyerni szeretnénk hazai pályán. Úgy gondolom, erre lesz is esélyünk – mondta az Alba szakvezetője, Matthias Zollner.

Milos Konakov, a sárga-feketék trénere érthetően jobb hangulatban értékelte a hétközi összecsapást. „Nagyon nagy küzdelem volt, mindig nehéz egy párharcot hazai pályán kezdeni, hiszen az ellenfélnek nincs veszítenivalója, a házigazdának viszont annál több. Nem kezdtünk jól, akadtak olyan periódusok a meccsen, amikor nem játszottunk jól. A védekezésünk jobban működött, mint a támadásunk, végig teljes szívvel harcoltunk, nagyon küzdöttek a srácok. Legközelebb támadásban is bátrabb, egyben türelmesebb játékra lesz szükség. Nem történt semmi különös, az első meccset megnyertük, szombaton folytatjuk a párharcot, megpróbálunk győzni Fehérváron is.”

A válogatott kulcsfigurája, Perl Zoltán ezúttal is a kispadon kezdte a mérkőzést, aztán Vojvoda Dávid mellett a mezőny legjobbjának bizonyult, 27/6 ponttal zárta a találkozót.

- Nagyon fizikális mérkőzés volt, mindkét csapat pontosan tudta, ez már az elődöntő. A negyedik negyedig nem mentek be a dobásaink, de a küzdéssel nem volt baj, ezért volt ilyen kiélezett az összecsapás. Aztán a negyedik negyedben több helyzetet is értékesíteni tudtunk, ekkor kicsit megléptünk és sikerült megszereznünk az első győzelmet. Szombaton folytatódik a párharc, szeretnénk ugyanígy folytatni.

A fehérvári irányító, a szintén válogatott Pongó Marcell teljesítményére sem lehetett panasz, jól mozgatta a társakat, végül 11/3 ponttal zárt az Aréna Savariában.

- Volt esélyünk, nagyon kiélezett meccsen szenvedtünk vereséget. Sajnos a 19 eladott labda túl soknak bizonyult, megpecsételte a sorsunkat. Egy ilyen erős csapat, mint a Falco ezt ki tudja használni. Szombaton mindent meg fogunk tenni, hogy hazai pályán kiegyenlítsük a párharcot.