A magyar vízilabdások jól rajtoltak a hazai rendezésű világbajnokságon. A több dunaújvárosi játékossal (Garda Krisztina, Mahieu Geraldine, Szilágyi Dorottya) felálló női csapatunk Kolumbia ellen aratott hétfőn tükörsima, 35-4-es győzelmet. A férfiak kedd este mutatkoztak be a közönségnek, és nem is akárhogyan. A Hajós uszodában 6000 néző előtt 3-3-as első negyed után a második nyolc perben már felpörgött az örök rivális Montenegró ellen Märcz Tamás válogatottja, félidőben 6-4-re vezetett Magyarország. A folytatásban bár próbálkoztak a vendégek, közelebb jönni nem tudtak, sőt az előny nőtt is, végül 12-8-as magyar siker született.

– Hadd kezdjem a közönséggel, jó néhány napja tudtuk, hogy telt ház lesz, de csodálatosak voltak a szurkolók – nyilatkozta a találkozó után a mieink szövetségi kapitánya, Märcz Tamás. – Nem jelentett meglepetést, hogy a montenegróiak jól játszottak, tudtuk, hogy kemény mérkőzés vár ránk. Biztos voltam benne, hogy az általam elképzelt tökéletes formától még picit távolabb leszünk, de nagyon tetszett az akarat és a tűz, és úgy láttam, hogy erőnlétben elég jók vagyunk. Kell még azért néhány nap, hogy csapattá formálódjunk.

Szerdán az úszóvilág még próbált felocsúdni Milák fantasztikus, világcsúccsal elért világbajnoki címéből. Egyébként Milák Kristóf az első olyan magyar sportoló a honi úszósportban, aki képes volt arra, hogy két egymást követő vizes vb-n, ugyanabban a számban világcsúccsal nyerjen. Milák ezt megugrotta, nem is akárhogyan, a 2019-ben, Kvangzsduban elért sikerét követően 2022-ben, Budapesten is a valaha volt legjobb időt úszta 200 méter pillangón. A friss világbajnok csütörtökön folytathatja remeklését, 100 pillangón azonban egy nagy riválissal kevesebb versenytársat kell majd legyűrni. Ugyanis az amerikai Caeleb Dressel, miután már két aranyérmet nyert Budapesten (a férfi 4×100-as gyorsúszó váltóval és 50 gyorson is elsőként ért a célba), bejelentette a visszalépését a további küzdelmektől. Egyelőre a pontos okokat nem tudni, a hírek szerint nem koronavírus-fertőzés áll a háttérben.

A Duna Aréna medencéjében szerdán is volt kikért szorítani. A délelőtti előfutamokban 100 gyorson Gyurinovics Fanni nem jutott be a középdöntőkbe. Kovács Benedek és Telegdy Ádám 200 háton egyaránt továbblépett, ahogy Békési Eszter is 200 méter mellúszásban. A Jakabos Zsuzsanna, Pádár Nikolett, Késely Ajna és Molnár Dóra alkotta 4x200-as női gyorsváltó is nagyszerűen teljesített délelőtt, az ötödik legjobb idővel jutottak be az esti fináléba.

A késő délután kezdődő döntőkben, illetve középdöntőkben ismét több magyar úszónak szurkolhatott a Duna Aréna lelkes és hangos közönsége. A sort Kapás Boglárka nyitotta meg 200 méter pillangón, aki a fináléban holtversenyben a hetedikként ért be a célba. Itt még nem volt vége Kapás estéjének, ugyanis az esti program zárásaként a 4x200-as gyorsváltóban is szerepet kapott a futam előtt nem sokkal a csapatból kikerülő Jakabos Zsuzsanna helyén. A magyar egység végül a döntőben az ötödik pozícióban végzett. Kapás jelenései között is jó néhány hazai érdekeltségű esemény történt a medencében. A keddi szétúszásból győztesen kikerülő Németh Nándoron látszódott a fáradtság, így a 100 méter gyors döntőjében „csak” a hatodik lett. A fiatal Kós Hubert élete első világbajnoki döntőjében 200 méter vegyesen 6.helyen ért a célba. Olyannyira mindent kiadott magából, hogy a vegyes zóna előtt rosszul lett és orvosi segítségre szorult. 200 méter háton két magyar döntősnek szurkolhatunk majd csütörtökön, ugyanis Telegdy Ádám és Kovács Benedek is finalista lett. Békési Eszter 200 mellen nem jutott be a holnapi döntőbe.

Olaszország – Magyarország 3-4 (3-4, 2-2, 3-1, 2–2)

A szerdai nap zárásaként három dunaújvárosi játékossal a soraiban a magyar női vízilabda-válogatott Olaszország ellen ugrott a medencébe. Vályi Vanda elhozta a ráúszásnál a labdát, majd rögtön emberelőnybe kerültek a mieink és a gól nem is maradt el. Egy szépen megjátszott figura után Parkes adott mattot. Egy kihagyott olasz helyzetet követően Vályi talált be éles szögből fórban. A vendégek emberelőnyét a mieink sem úszták meg, Picozzi volt eredményes, 1-2. A következő magyar gól kissé kabaréba illő jelenetek után született meg, kontrafújás után Olaszország saját kapuja előtt végezte el a szabaddobást, de a vízből kibukó Parkes elhalászta a kapustól a labdát és azt a hálóba tolta, 1-3. Az első negyed közepén ismét emberhátrányba került Bíró Attila gárdája, és a fórt ezúttal sem hagyták kihasználatlanul a vendégek, Viacava talált be, 2-3. Az előnygólok jellemezték továbbra is a magas színvonalú mérkőzést, Garda és Queirolo is fórban lőtt gólt, igaz, közben egy olasz létszámelőnyös szituáció kimaradt, valamint a DFVE játékosa, Mahieu már a második kiállítását szedte össze, 3-4.

Kihagyott lehetőségekkel kezdődött a második nyolc perc. Majd egy újabb vendég kiállítást követően Máté bombája a kapufán csattant. Kiegyenlített Olaszország, de nem sokáig örülhettek, mert Parkes centerből gyorsan kihasznált egy emberelőnyt, 4-5. Avegno a kapufa segítségével egalizált messziről hat az öt ellen, de Gurisatti dupla fórban visszavette a vezetést, 5-6. Elkezdtek többet hibázni a csapatok támadásban, a félidőig már nem is változott az állás.

Bár a harmadik ráúszást is elhozta Vályi, gólt Olaszország szerzett, Galardi egalizált létszámfölényben. Egy újabb kihagyott magyar helyzet után kellett Magyari első védése, majd hátrányban is nagyot védett, de Szilágyi kisebb hibája után átvették a vezetést az olaszok, 7-6. Húsz perc játék után mindkét oldal 10-10 kiállítást tudott felmutatni. Két perccel a játékrész vége előtt kiállítottak egy vendég játékost, Bíró Attila pedig időt is kért, hiszen fontos lett volna az egyenlítés. A jól kitalált figura meghozta a gyümölcsét, Szilágyi bombázta ki a bal aló sarkot, 7-7. Mahieu kipontozódott, a büntetőt Marletta értékesítette, 8-7.

A zárónegyed Keszthelyi lécen csattanó kísérletével rajtolt el, majd egy magyar fór is kimaradt. Kicsivel később ezt a hibát már nem követték el a mieink, Szilágyi távolról egyenlített négy perccel a vége előtt, 8-8. Sajnos Olaszország sem hibázott emberelőnyben, Giustini szerezte meg ismét a vezetést, majd nagyon messziről Tabani köszönt be, 10-8. Bő egy perccel a vége előtt Magyari is előre ment a támadással, de Gurisatti nem járt sikerrel. Nyolc másodperccel a vége előtt Keszthelyi hatodik lövéséből betalált, de az egyenlítésre már nem volt esély, így Bíró Attila együttese elveszítette második csoportmérkőzését. A magyar csapat pénteken Kanada ellen folytatja világbajnoki szereplését, a juharlevelesek 22-2-re verték meg Kolumbiát.