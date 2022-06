Szinte felfoghatatlan, de a magyar labdarúgó-válogatott négy fordulót követően vezeti a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik csoportját. Az olaszoktól 2-1-es vereséget szenvedett Marco Rossi együttese, a németekkel 1-1-es döntetlent játszott, az Európa-bajnoki ezüstérmes Angliát pedig oda-vissza verte. Az első körben 1-0-ra, legutóbb pedig Wolverhamptonban 4-0-ra.

A kiemelkedően szereplő nemzeti csapat sikerében több Fejér megyei is fontos szerepet vállalt. A Mol Fehérvár FC Fiola Attilát, Nego Loicot adta a válogatottnak, a Puskás Akadémiát Nagy Zsolt képviselte a pályán, Spandler Csaba kerettag volt, míg az edzői stábban Laczkó Zsolt is helyet kapott.

– Sokat beszélgetek a játékosokkal, annak pedig különösen örültem, hogy Nagy Zsolt és az Akadémián nevelkedett Sallai Roland kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, ráadásul gólokat is lőttek – fogalmazott a puskasakademia.hu-n Laczkó Zsolt. – Nem titok, hogy a németek elleni meccs előtt azt mondtam Zsoltnak, hogy az ő játékából már tényleg csak a gól hiányzik. És azon a meccsen meg is szerezte az első gólját a válogatottban. Sallai Rolandot is arra biztattam, hogy vállalja fel minél többször az egyéni játékot, próbálkozzon többet a támadózónában. Kettejük sikerének külön is örülök. Az ellenfeleket pedig sikerült jól feltérképezni, így nem tudtak újat mutatni. Mindenre felkészültünk. Persze a topcsapatok meccs közben is képesek extrát húzni, de úgy érzem, hogy most minden szinten jól felkészültünk belőlük.

A fiatal tréner nagy dolognak tartja, hogy a hazai akadémiákon nevelkedett futballisták válhatnak példaképekké.

– Nagy Zsolt és Sallai Roland a bizonyíték, hogy remek munka folyik a Puskás Akadémián. Az más kérdés, hogy Magyarországon nagyon magasak az elvárások, aminek nem mindig lehet megfelelni, talán azért, mert időnként túlzók. Ebben még fejlődhetünk, reálisabban kell kitűzni az elvárásokat. Az ilyen eredmények után még több kiugró eredményt várnak majd el a válogatottól, nekünk közben minden nap azon kell dolgoznunk, hogy miben tudunk még előrelépni.

Van egy jó szövetségi kapitány, pozitívak a szurkolók, az akadémiákon is sok fiatallal dolgoznak, remélem, ez nekik is jó visszajelzés, hogy a futballban az alulbecsült igenis le tudja győzni a magasabban jegyzett ellenfelet. Ezt kell elhinniük, hogy minden lehetséges. Személy szerint örülök, hogy ezt a sikert átélhettem, és hogy a stáb tagja lehetek, mert látok egy közösséget, látok egy erőt, mely a pályán kívül is megmutatkozik. Ha pedig a kissrácok is látták ezt a stadionban, akkor itt az alkalom, hogy ne nemzetközi játékospéldaképekről beszélgethessünk velük, hanem Nagy Zsoltról vagy Sallai Rolandról.