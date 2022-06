Június 15-én nyitott hivatalosan a hazai átigazolási piac, s az OTP Bank Liga legutóbbi kiírásában harmadik helyen végzett Puskás Akadémia FC meg is kezdte a csapat acélosítását. Az Európa Konferencialigában a portugál Vitória Guimaires ellen készülő felcsútiak első szerzeménye a gambiai támadó, a szlován Koperből érkezett Lamin Colley volt. Most azonban a védelmet erősítette Hornyák Zsolt alakulata. Mégpedig Lengyelországból.

A lengyel Slask Wroclawtól érkezett és írt alá kétéves szerződést Wojciech Golla.

A 30 esztendős Golla az utóbbi négy idényen át a Slask Wroclaw meghatározó játékosa volt. Egyszeres lengyel válogatott, az előző szezonban 31 találkozón lépett pályára az Extraklasában, és öt gólpasszt osztott ki. Az EKL selejtezőjében hat találkozón egyszer talált be, s egyszer jeleskedett előkészítőként. A Puskás Akadémia FC már korábban kiszemelte magának Gollát, azonban csak most tudta megszerezni.

– Először két éve keresett meg a Puskás Akadémia, ám akkor nem köttetett meg az üzlet. Most egy héttel ezelőtt jutott tudomásomra a klub érdeklődése, úgyhogy minden nagyon gyorsan történt – fogalmazott a puskasakademia.hu-n Wojciech Golla. – Korábban képeken már láttam a stadiont, de élőben lenyűgöző, alig várom, hogy itt játszhassak. Van már nemzetközi kupás tapasztalatom, hiszen tavaly a Slaskkal szerepeltünk a Konferencialiga selejtezőjében. Mindig jó a nemzetközi színtéren szerepelni, ez az idén is megadatik – mindent meg fogunk tenni, hogy minél hosszabbra nyúljon európai szereplésünk. Ami a bajnokságot illeti, tudom, hogy a csapat a harmadik helyen végzett az előző évadban, most igyekszünk ezt felülmúlni, és az első két hely valamelyikére befutni.

Golla már fel is próbálhatta a 14-es számmal ellátott új Puskás-mezt, melyben a csapat a 2022/23-as idényben feszít majd. A szállító maradt a 2Rule, azonban a színek élénkebbek, a címer és szám aranyszínben pompázik...