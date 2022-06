Az Albának állt a zászló, minden jel arra mutatott, hogy a kék-fehérek kiharcolják a mindent eldöntő, ötödik mérkőzést, ugyanis az elődöntős párharc negyedik, szombat esti meccsén remekül játszottak, az elmúlt három esztendő uralkodója ellen több mint tízpontos előnyt építettek. Azonban ez sem bizonyult elegendőnek, a vasiak Clark révén elképesztő hármassal egyenlítettek, döntetlenre mentették a derbit, a hosszabbításban pedig Keller mesteri, egész pályás passza nyomán Perl dobott ziccert, ezzel 100-98-ra nyertek a határszéliek, 3-1-es összesítéssel jutottak a fináléba. Matthias Zollner, az Alba vezetőedzője szerint tanítványai megérdemelték volna az ötödik mérkőzést.

– Természetesen nagyon csalódott vagyok, mert megérdemeltük volna az elődöntő ötödik mérkőzését. Ugyanakkor nagyon büszke vagyok a csapatomra, nehéz helyzetből indultunk november közepén, amikor elkezdtük a közös munkát, napról napra fejlődtünk, teljesen megérdemelten jutottunk a négy közé. Az elődöntőben hatalmas csatára kényszerítettük a Falcót, amely nagyon erős csapat, nem véletlenül került a legjobb 16 közé a Bajnokok Ligájában. A pénteki találkozó jelentős részében jobbak voltunk, mégis vesztesen hagytuk el a pályát. Előre kell néznünk, harcolunk tovább, szeretnénk megszerezni a bronzérmet – mondta a Gáz utcaiak vezetőedzője, Matthias Zollner. Milos Konakov, a Falco szlovén edzője szerint nagyon megdolgoztak a hétvégi győzelemért.

– Mindkét együttes gratulációt érdemel, az enyém különösen, ugyanis mi kerültünk a döntőbe. Egy nagyon erős Albát sikerült legyőznünk, az elődöntős párharc mind a négy meccse kiélezett volt. A múltkori szombathelyi mérkőzés az Alba javára dőlt el, most mi örülhetünk. Úgy gondolom, megérdemelten vagyunk a fináléban, a szezonban ugyanis négyszer nyertünk Székesfehérváron. Pongó Marcell, a fehérváriak irányítója szerint nincs okuk a szégyenkezésre, nagy csatára kényszerítették a regnáló bajnokot. – Ha az egész szezont vesszük alapul, a Falco megérdemelten került a fináléba. Tudtuk, hogy a szombati is kiélezett meccs lesz, nagyon szerettünk volna nyerni, amire ezúttal is megvolt az esélyünk. Nincs okunk szégyenkezni, jól játszottunk. A meccs jelentős részében irányítottunk, jobban teljesítettünk, a végén elkerülhető hármast kaptunk, a hosszabbításban pedig egy gyorsindítás után ziccert, ami frusztráló.

Úgy gondolom, vasárnap komoly esélyünk lett volna az Aréna Savariában, de aznap már nem léphettünk pályára. Az elődöntőnek számunkra vége, harcolunk tovább a bronzéremért. A vasi center, Keller Ákos jól játszott, 118/3 ponttal döntő érdemeket szerzett a sikerben. – Remek mérkőzés volt a szombati is, nagyon örülök a győzelemnek, boldog vagyok, hogy tudtam segíteni a csapatnak. Az Alba Fehérvár többször elhúzott, de mindig visszajöttünk a meccsbe, mélyről álltunk fel, végül kiharcoltuk a hosszabbítást. Ott már általában mi vezettünk, végül Perl szemfüles kosarával nyertünk. Kicsit tudunk végre pihenni, aztán következhet a bajnoki finálé.