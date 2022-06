Öt éve e brnói Eb-n harmadik, két évvel később, a Perthben rendezett vb-n negyedik lett a nemzeti együttes, amely ezúttal is a dobogót tűztek ki célul. A hazai szövetség elnöke, Tibor Dávid az elutazás előtt nem titkolta, mivel bronzérmük már van, szeretnének fényesebbet. Ennek megfelelően is kezdett a válogatott a kassai Steel Arenában, amely volt már helyszíne a jégkorongozók elit világbajnokságának – Pozsonnyal egyetemben -, az első meccsen a portugálokkal találkoztak a mieink. A kassai hokisok otthona tökéletes helyszíne a minifutballisták kontinensviadalának, a házigazda szlovákok meccsein fél ház, négyezer drukker bíztatja a kedvenceket. A magyar válogatott meccsein egyelőre lényegesen kevesebben foglalnak helyet, azonban ahogy halad a rendezvény, a mieink lépkednek előre, vélhetően egyre többen jelennek meg majd piros-fehér-zöldben a lelátón.

Tétmérkőzésen először öltötte magára a kispályások mezét a korábbi, közel százszoros, nagypályás válogatott, Juhász Roland, valamint a címeres mezben szintén gyakran szereplő Czvitkovics Péter. Velük nem csak játékerő, rutin és tapasztalat, marketing tekintetében is nagyot lépett előre a címeres mezes együttes.

Az első meccset a mieink a portugálokkal vívták, Nagy Lajos csapata az első

félidőben kétgólos előnyre tett szert, végül többek között a kétgólos Suscsák Máténak köszönhetően 5-0 arányú, kiütéses sikert aratott. A válogatott a Tajti - Bozsoki, Csoszánszki - Czvitkovics, Dunai - Juhász összeállításban kezdte a derbit, Suscsák Máté szerzett vezetést egy ellentámadás végén, a 16. percben, később Bita László, Suscsák Máté ismét, valamint Sós Márkó és Csoszánszki Dávid is eredményes volt.

- Teljes mértékben uraltuk a mérkőzést, rengeteg lehetőségük volt, keményen, határozottan védekeztünk. Néhány lehetősége természetesen volt

a portugáloknak is, de kispályás fociról van szó, ez benne van. Ilyenkor pedig Tajti Bence védett nagyokat. A játék minden elemében jobbak voltunk ezen a meccsen, megérdemelten nyertünk - értékelt Nagy Lajos szövetségi kapitány.

A második találkozót az ukránokkal vívták a mieink, bár csapatunk végig irányított, végül 2–0-s vereséget szenvedett. Az első félidőben, ahogy az várható volt, Juhászék birtokolták többet a labdát, az ukránok a kontrákra rendezkedtek be, helyzetek akadtak mindkét oldalon, de gól nélkül zárult az első játékrész. A fordulást követően is rendre Nagy Lajos együttese veszélyeztetett, azonban a legnagyobb helyzetek is kimaradtak, a keleti szomszéd viszont kétszer betalált és nyert.

Európa-bajnokság, Kassa, 2. csoportmérkőzés:

Magyarország-Ukrajna 0-2 (0-0), gólszerzők: Brovko (44.), Bakum (50.)

- Úgy érzem, hogy az egész mérkőzésen uraltuk a játékot, rengeteg helyzetet alakítottunk ki, több ziccerünk is volt. A félidőben azt beszéltük meg, hogy egy kicsit nagyobb lelkesedéssel játszunk a továbbiakban. Aztán sajnos az első valamirevaló helyzetükből gólt rúgtak, onnantól pedig nagyon jól zárt a védelmük. Azt gondolom, ebből a vereségből sokat tudunk tanulni, a csapat továbbra is nagyon egységes, időben jött ez a pofon. Nem szabad csalódottnak lennünk, megyünk tovább az úton, küzdünk az éremért – mondta Bita László, a válogatott csapatkapitánya.

- A vereség soha nem öröm, azonban ez a pofon talán jót tesz, időben jött. Inkább a csoportkörben kapjunk ki, mint az egyenes kieséses szakaszban, vagy a helyosztók során. Ahogy a portugálok elleni, fölényes siker alkalmával, az ukránok ellen is jól játszottunk, uraltuk a meccset, azonban nem értékesítettük a helyzeteket, az ellenfél viszont kétszer betalált. A céljaink nem változtak, dobogóra szeretnénk lépni a kontinensviadalon – tette hozzá a honi szövetség elnöke, Tibor Dávid.

A válogatott harmadik, egyben utolsó csoportmeccsét kedden, 17.30-kor vívja a törökök ellen. A csoportból biztosan továbblépnek a mieink, az első két helyezett és a négy legjobb harmadik jut tovább a nyolcaddöntőbe. A magyarok eddigi gólaránya kimondottan jó, 5-2, lévén a nyitómeccsen öt góllal verték a luzitánokat, majd következett az Ukrajna elleni, nem várt vereség. A Törökország elleni összecsapás magabiztos magyar sikert ígér, ugyanis a törökök 5-1-re győzték le azokat a portugálokat, akiket a magyarok 5-0-ra legázoltak.

Az, hogy válogatottunk melyik pozícióban lép a nyolcaddöntőbe, kedden, a késői órákban, éjfél előtt derül ki, mivel este 10-kor kezdődik a kvartett utolsó csoportmeccse, az Ukrajna-Portugália derbi. Ha a papírformának megfelelően az eddig kétszer nyertes ukránok nyernek, valamint a magyarok is így tesznek a kora esti órákban, a törökök ellen, Suscsák és társai másodikként lépnek az egyenes kieséses szakaszba. Ez esetben – a jelen állás szerint – szerdán, 13.30-kor harcolnak a szerbekkel a legjobb 16 között.