A 26 éves csatárnak kifejezetten jó ajánlólevelei vannak, hiszen 2019-ben az NCAA legjobb játékosának járó Hobey Baker-díj döntősei között ott volt az ő neve is. Profi karrierjét egy a New York Rangersszel kötött hároméves megállapodással nyitotta, majd az AHL-ben induló Hartford Wolf Pack gárdájában is játszott. Az előző szezonban a norvég bajnokságban 54 találkozón 59 pontot szerzett.

– Olyan srácot kerestünk, aki gyors és ügyes, ezen kívül erőssége az összjáték képesség. Nem minden nap érkezik hozzánk egy Hobey Baker-díj finalista, Newell nagy tehetség, így remélem, hogy ezt nálunk is tudja kamatoztatni – mondta a klub honlapjának Szélig Viktor, a Fehérvár általános menedzsere.

– Tudom, hogy a liga nagyon jó színvonalú, kiegyenlített bajnokság több jó csapattal – nyilatkozta az új érkező. – Már hallottam a fehérvári szurkolókról, hogy ők a legjobbak, így nagyon várom, hogy előttük játszhassak. Csábító volt a CHL is, hiszen ez egy remek lehetőség, hogy a legjobb európai csapatok ellen szerepeljünk, így örülök, hogy ennek is részese lehetek.

A Hydro Fehérvár AV19 kerete ezzel teljessé vált. A klub 2022. június 29-én 17 órától online fórumot szervez, ahol a szurkolók Szélig Viktortól és a klub elnökétől, Gál Péter Páltól kérdezhetnek.