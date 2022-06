Király Gábor 108, Dzsudzsák Balázs 108, Juhász Roland 102, Bozsik József 101, Gera Zoltán 97, Fazekas László 92, Grosics Gyula 86, Puskás Ferenc 85, Szalai Ádám 84, Garaba Imre 82. Így fest a magyar futballválogatottban legtöbbször szereplő játékosok tízes listája. Azonban egy kis turpisság van a dologban, ugyanis a 38 esztendős Juhász Roland a nagyok között 95-ször lépett pályára címeres mezben, hét fellépésére nemrégiben került sor, a kispályás nemzeti együttesben.

A csoportmeccseket követően az egyik kassai étteremben köszöntötték Juhász Rolandot, aki a tavasszal csatlakozott a kispályás válogatotthoz. A második legnagyobb szlovák város – itt még sokan beszélnek magyarul – sétálóutcájában található vendéglátóipari egységében, a vacsorát követően a hazai szövetség elnökének két, rendkívül csinos lánya ízletes tortával lépte meg a labdarúgót. Az édességen 100-as felírat virított, utalva a válogatottságok számára. Az Európa-bajnokságon a jubileum után még két meccs várt a nagypályán anno, tinédzserként csatár poszton, később hátvédként bevetett sportolóra. A szerbek ellen büntetőkkel nyertek a nyolcaddöntőben, másnap azonban ugyanilyen körülmények között, szétlövésben búcsúztak a kazahokkal szemben. Juhász nem növelte válogatottságai számát.

-A kontinensviadalt megelőzően, a szlovákok ellen Csepelen két edzőmeccset játszottunk, ott mutatkoztam be Nagy Lajos együttesében, elutaztunk a viadalra, az igazság az, több meccset terveztem, úgy gondoltam, az egyenes kieséses szakaszban, ahogy közeledünk a záró küzdelmekig, napról napra emelkedik majd ez a szám. Reméltem, nem a negyeddöntő jelenti majd a végállomást, ahogy a csapat többi tagja, én is úgy gondoltam, éremért harcolunk. Sajnos nem jött össze, az Eb-n három csoportmeccs, valamint a nyolcaddöntő és a negyeddöntő jutott nekem. Volt lehetőségünk arra, hogy egészen messzire jussunk, a kazahok nem jobbak nálunk, nem volt szerencsénk. A szerbek ellen megnyertük a büntetőpárbajt, másnap elvesztettük.

Juhász mesteri fejesgólt szerzett a szerbek ellen, a találat ezen formája a minifociban nem gyakori, a profi karriertől két éve búcsúzó bekk, a Vidi korábbi klasszisa Dunai bedobását juttatta nagy erővel a déli szomszéd kapujába. „Jól jött a labda, amit nagy erővel sikerült a léc alá bólintanom. Valóban nem gyakoriak itt a fejes gólok, az igazság az, én sem gondoltam, hogy kispályán ez lesz az első és eddigi egyetlen gólom. Mivel csatárként kezdtem és ezen a poszton is mutatkoztam be az NB I-ben, az MTK együttesében, gyakran veszélyeztettem fejjel. Aztán a védősorba kerültem, azonban hátvédként is gyakran mentem fel a pontrúgásoknál, ez így zajlott a pályafutásom utolsó szakaszában is. A kispályán kevésbé kötöttek a pozíciók, a meccsen belül mindenki megfordul mindenhol, mások a követelmények. Sokszor támadtam, de gyakran szerepeltem hátul is, attól függően, melyik együttes birtokolta a labdát. Ha a csapatod támad, igyekszel a kapu közelében tartózkodni, ha védekezel, teljesen más a feladatod, a pálya másik pontján.

Azt mondja, a nagypályát nem érdemes összehasonlítani ezzel, de a másik kispályás focit, a futsalt sem, amit kisebb, kézilabdás kapura játszanak.

- Itt nagyobb a kapu, ebből következően több a gól is, az Eb-n mégis kicsi különbségek voltak a a csapatok között, sok volt az 1-1-es, 1-0-s mérkőzés, tehát nem potyogtak a gólok, nagy taktikai harc volt a pályán, mindenki jól összerakta a védekezését. A minifoci elegyíti a nagypálya és futsal elemeit, kimondottan összetett sportág, úgy gondolom, ha valaki szakít a profi labdarúgással, érdemes ezzel foglalkozni. Heti egy-két edzésen érdemes részt venni, nagyon jó kiegészítő mozgás, levezetésnek tökéletes, ráadásul nekem szerencsém volt itt, remek társaságba kerültem, Czvitkovics Péter barátommal, gyorsan befogadtak bennünket.

Juhász két éve búcsúzott a professzionális futballtól, a Vidiben töltött közel egy évtized után már nem tervezte, hogy világversenyen szerepel, a futball bármilyen válfajában.

- Abban biztos voltam, hogy ha Fehérváron befejezem, más csapatban már nem lépek pályára, hét évet húztam le piros-kékben. Azt is tudtam, nem futballozom Ausztriában sem alacsonyabb osztályban, úgy voltam vele, amíg játszom, azt a csak a legmagasabb színvonalon művelem. Az utolsó idényem, a 2019-20-as szezon kezdetén már tudattam a fehérvári vezetőkkel, az idény végén búcsúzom, tehát volt elég időm, közel egy évem feldolgozni, hogy véget ér a karrierem. Nem ment rosszul a játék, nem lógtam ki. Ha nem szólok jóval korábban, nem kizárt, hogy újabb szerződést kínáltak volna, fontos volt, hogy meghatározó játékosnak számítottam, amikor befejeztem. Az öregfiúk válogatottban utána néha pályára léptem, de már őket sem erősítem, nem terveztem a futballban. A mozgás fontos, továbbra sokat edzem, futok, padbolozom, lábteniszezem, nem ment el a súlyom, nem fáj semmim. Karban kell tartanom magam. Sok pályatársamra a karrierje befejeztével felszaladtak súlyos kilogrammok, ezt szeretném elkerülni, mert onnan már nagyon nehéz visszajönni. Ugyanolyan állapotban vagyok, mint két éve, amikor elbúcsúztattak a Vidinél. Heti négyszer, de inkább ötször tréningezem.

Amikor arról faggatom, a folytatásban is számolhat vele Nagy Lajos, valamint segítője, Trencsényi János a kispályás csapatban, nem ad egyértelmű választ.

- Mivel most nincs feladatom a futballban, gond nélkül be tudtam szállni az edzéseken és elutaztam az Eb-re. A vb-t a tervek szerint januárban rendezik az Egyesült Arab Emirátusokban, ha lesz munkám a profi fociban, lehet, nem tudok egy-két hétre elszakadni, illetve edzésekre járni. Márpedig ha valamit elvállalok, azt végig is csinálom. Jól éreztem magam a srácok között, remek közösség tagja lehettem, nem zárom ki, hogy a folytatásban velük leszek. Jó volt közéjük tartozni, a minifocis közösség egy nagy család, amelynek minden szereplője - az elnöktől kezdve egészen a masszőrig - rajong ezért a brigádért.

Hozzáteszi, komoly tervei vannak a profi fociban, vezetőként. Szabics Imre pályaedzőjeként tíz hónapon át dolgozott a MOL Fehérvár FC-ben, Torghelle Sándorral segítették a vezetőedző munkáját.

- Az év elején kezdtem a pro licences, tehát a legmagasabb végzettséget jelentő tanfolyamot, jövő nyáron végzem, Hajnal Tamás, Gera Zoltán, Vanczák Vilmos, Waltner Róbert, Tóth Mihály, a pécsi Vas László társaságában, összesen húszan ültünk be az iskolapadba, tizennyolc férfi és két nő. Nem kizárt, hogy edzősködöm, ha úgy alakul, a vezetőedzői pozíció érdekelne, belekóstoltam a pályaedzői szerepkörbe, sokat tanultam, de elsőszámú dirigens szeretnék lenni. De érdekel a klubvezetés is, úgy gondolom, a sportigazgatói munka is kimondottan testhez álló lenne nekem. Úgy gondolom, úgy tudok hiteles lenni, ha megszerzem a megfelelő végzettségeket vezetőként és edzőként is, dolgozom több szerepkörben, aztán majd kiderül, miben vagyok otthon a leginkább.