A közelmúltban megtartották a sorozat csoportsorsolását is, ezúttal pedig a pontos menetrend is összeállt. A program szerint az elsőkét mérkőzést hazai jégen vívja majd meg a Hydro Fehérvár AV19, míg a csoportkört is az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban zárják le Háriék.

Bajnokok Ligája, D csoport, a Hydro Fehérvár AV19 menetrendje:

2022. szeptember 1., csütörtök, 19:00: Hydro Fehérvár AV19 – ZSC Lions (Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok)

2022. szeptember 3., szombat, 18:00: Hydro Fehérvár AV19 – Rögle Ängelholm (Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok)

2022. szeptember 8., csütörtök, 18:05: Rögle Ängelholm – Hydro Fehérvár AV19 (Catena Arena)

2022. szeptember 10., szombat, 14:30: ZSC Lions – Hydro Fehérvár AV19 (Hallenstadion)

2022. október 4., kedd, 18:00: GKS Katowice – Hydro Fehérvár AV19 (Lodowisko)

2022. október 12., szerda, 19:00: Hydro Fehérvár AV19 – GKS Katowice (Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok)