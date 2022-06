Azzal, hogy kedden a Fehérvár hatalmas csatában, 85-83-ra nyert Szombathelyen, életben tartotta döntős reményeit. Mivel az elődöntő első két meccsét a Falco nyerte, előbb otthon, 88-78-ra, majd a Gáz utcában 74-72-re, egyetlen mérkőzésre került a finálétól. Mivel a harcok az egyik fél harmadik győzelméig tartanak, a nyugatiaknak látszólag könnyű dolguk volt, nem kellett mást tenniük, mint behúzni a harmadik derbit az Aréna Savariában. Ezt akadályozták meg a koronázóvárosiak hétközi, bravúros sikerükkel. A diadalban elévülhetetlen érdemeket szerzett a rájátszásban végig remeklő, kedden 25 pontot jegyző csapatkapitány, Vojvoda Dávid, valamint az amerikai irányító, Jonathan Stark, aki a záró dudaszó előtt kétszer is betalált, nehéz helyzetben. Utóbbi most kezdi visszanyerni szezon eleji önmagát, kora tavasszal, két hónapon át nem volt bevethető, a gerincével bajlódott. Immár egészséges, ezáltal nagy hasznára van a csapatnak.

A kezdés előtt a labdát a MOL Fehérvár FC NB I-be jutó női futballcsapatának kapitánya, Szabó Bernadett dobta fel, majd vette át a virágcsokrot Vojvoda Dávidtól. A szombathelyi drukkerek ismét megtöltötték a vendégszektort, a hazai dobosok is megtették a magukét, folyamatos bíztatásukkal. Az első dobások mindkét oldalon kimaradtak, Lukács bentről, Benke kintről, a sarokból hibázott, a következő akciók sem zárultak sikeresen. Aztán Davis hármassal jelentkezett, Váradi közelebbről válaszolt. Somogyi hármasával egyenlített már a látogatóknál volt az előny, felváltva estek kosarak, ha a vendégek szűken vezettek, azonnal jött a reakció a túloldalon, Vojvoda középtávolról és távolról is betalált. Pongó helyett Stark lépett pályára irányítóban, első dobását elrontotta, azonban Vojvodát képtelenek voltak tartani, a válogatott hátvéd szorgalmasan gyűjtögette a pontokat (12-9), aztán leült pihenni, Lukács Norbert társaságában. Kihagyott helyzetek következtek, aztán Barac jóvoltából közelített a vendég, Lenzelle Smith és Hawkins kosara zárt a kosárban nem gazdag első tíz percet, 14-14.

Davis és Szabó Zsolt ziccerével meglódultak a házigazdák, a korábbi derbikhez hasonlóan, ezúttal is a kispadon kezdő Perl is megszerezte első pontjait, Vojvoda hármasával öttel meglépett az Alba, 23-18. A következő triplája nem szédült be, de Lukács leszedte a labdát, remekelt az Fehérvár, Davis hármasa után, az első félidő vége előtt öt perccel időt kért Milos Konakov, a Falco trénere, 27-18. Tízen belül maradt, de jelentősen nem tudta csökkenteni hátrányát a határszéli egylet, Lukács mintaszerű trojkát dobott, a túloldalon Keller ügyeskedett a palánk alatt, társai kintről nem céloztak jól. Omenaka is feliratkozott a pontlistára, a második negyed zárása előtt két perccel Matthias Zollner időt kért, közelített, majd Keller hármasával a vendég, húsz perc után 38-38-ra álltak a felek.

Vojvoda duplájával már a hazaiak vezettek, nem sokáig, mert Clark és Keller is beköszönt, a későbbiekben a ugyanaz volt a képlet, a Falco elment kettővel, az Alba gyorsan egyenlített. Hatalmas volt a csata, a fehérváriak, ahogy kedden, ismét az életükért küzdöttek, a vasiak pedig szerették volna lezárni a párharcot, nekik nem hiányzott egy újabb, vasárnapi ütközet. Fakuade kosarai révén már a házigazdák voltak előnyben (52-47), a korábbi derbiken nagyszerűt nyújtó Váradi Benedek nem találta a ritmust, Smith ziccere utá Konakonv időt kért. Benke betalált a sarokból, ezt tette a következő akciónál Szabó is, Davis is rendkívül hasznosan kosárlabdázott – támadásban és védekezésben is -, a harmadik negyedben ők vitték a prímét. A túloldalon Perl gyűjtögette a pontokat, Fakuade betörése után tíz fölé nőtt a különbség, 63-52. Somogyi hármasával és ráadás büntetőjével araszolt előre a Szombathely, fél óra után 65-58-ra vezettek a fehérváriak. Vojvoda és Perl volt eredményes, betörés után, aztán Benke is, majd betalált Váradi és Golomán, időt kért Zollner, 69-68. Pörögtek az események, Clark és Stark is triplát hintett, Davis kihagyta büntetőit, Pongó kipontozódott, Clark megint bravúros hármassal jelentkezett, vezetett a Falco, 76-77. Fakuade harcolt a gyűrű alatt sikerrel, a túlsó palánknál Keller fontos pontokat szerzett, Smith duplája után Konakov időt kért, 82-79. Előbb Smith, aztán Perl, majd a dudaszó előtt Clark hintett elképesztő triplát (87-87), következett a hosszabbítás. Eleinte a hazaiak vezettek, aztán a vendégek, azonban az utolsó szó a vasiaké volt, Perl remeklésével, lerohanás utáni szemfülés kosarával nyertek, ezzel döntősök, 98-100.

Az Alba szerdán, a bronzéremért folytatja, az ellenfél vasárnap este derül ki.

JEGYZŐKÖNYV

Alba Fehérvár–Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely h. u.: 98-100 (14-14, 24-24, 27-20, 22-29, 11-13)

NB I-es rájátszás, elődöntő, 4. mérkőzés, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 2400 néző, vezette: Benczur Tamás, Frányó Péter, Söjtöry Tamás Ferenc (Dernei Gábor)

Alba: Pongó -, Vojvoda 20/6, Lukács 6/3, Fakuade 18, Davis 21/9, csere: Stark 13/3, Smith 9/3, Szabó 7/3, Omenaka 4. Vezetőedző: Matthias Zollner

Falco: Váradi 14/3, Somogyi 9/6, Benke 10/3, Golomán 5/3, Keller 18/6, csere: Perl 24/3, Clark 12/9, Kovács -, Barac 5/3, Hawkins 3/3. Vezetőedző: Milos Konakov