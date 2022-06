Nyáron sem unatkoznak a magyar tornászok. Mindenki gőzerővel készül az augusztusi Európa-bajnokságra, a múlt hétvégén pedig megrendezték a Világkupa-sorozat kontinensbajnokság előtti utolsó versenyét Koperben.

Szombaton a DKSE tornászai, Kovács Zsófia kettő, míg Mayer egy szerdöntőben voltak érdekeltek. A kétszeres Európa-bajnok Kovács felemás korláton és ugrásban sem talált legyőzőre, előbbin 14.350 pontot gyűjtve, utóbbi számban 13.325 pontot szerezve állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Korláton egyébként az ezüstérem is magyar nyakban landolt, Székely Zója ért oda a második helyre. Kovács klubtársa, Mayer szintén jelen volt az ugrás fináléjában, 13.050 ponttal a negyedik helyen végzett a fiatal tornász.

– Nagyon örülök, hogy mindkét szert sikerült megnyernem. Ugráson a második ugrásom új volt, az még kicsit instabil, de boldog vagyok, hogy az Eb előtt be tudtam mutatni versenyen, a dupla csavar a selejtezőben és most is jó volt. Felemáskorláton jó gyakorlatot csináltam, a leugrásban még benne maradtak tizedek, a selejtezőben több, de most kevesebb, úgyhogy a végére kell még rágyúrnom, hogy teljesen hibátlan legyen – nyilatkozta Kovács a szombati nap végén a szövetség honlapjának.

Fejér megyei érem vasárnapra is jutott, nem is egy. Kovács Zsófi a szombati remeklés után másnap sem maradt érem nélkül, gerendán végzett az első helyen 13.650 ponttal. Mayer Grétának is jól ment a szlovéniai verseny döntőinek második napján. A DKSE tornásza gerendán harmadik lett 12.450 ponttal. A dunaújvárosi versenyző talajon is felállhatott a dobogóra, 12.650 pontot gyűjtve ezen a szeren is bronzérmet szerzett.