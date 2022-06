Hétfőn megkezdi szereplését a magyar női vízilabda-válogatott a budapesti vizes világbajnokságon. Bíró Attila nem meglepő módon nem sok helyen nyúlt bele a tokiói olimpián bronzérmet szerző nemzeti csapat összeállításába. A Dunaújvárosból hárman kerültek be a keretbe, Garda Krisztina és Szilágyi Dorottya már Japánban is az együttes tagja volt, míg Mahieu Geraldin nagy világeseményen most mutatkozik majd be a válogatottban. A nyáron az FTC-hez távozó Gurisatti Gréta is itt van a névsorban. A 13-as kereten kívül minden szövetségi kapitány megnevezhetett két tartalék játékost, akiket koronavírusos megbetegedések esetén vethetnek be, itt Farkas Tamara mellett a DFVE kiválósága, Horváth Brigitta is helyet kapott.

A magyar női vízilabda-válogatott kerete a vizes világbajnokságra (a játékosok klubjaként azt a csapatot jelölték meg, amelyből kiharcolták a kerettagságot):

Kapusok: Gangl Edina (Glifada, görög), Magyari Alda (UVSE-Hunguest Hotels)

Balszélsők: Gurisatti Gréta, Szilágyi Dorottya (mindkettő Dunaújvárosi FVE), Keszthelyi-Nagy Rita (UVSE)

Centerek: Mahieu Geraldine (Dunaújváros), Parkes Rebecca (Ethnikosz, görög)

Bekkek: Máté Zsuzsanna (FTC-Telekom), Rybanska Natasa (UVSE)

Jobbszélsők: Faragó Kamilla (UVSE), Garda Krisztina (Dunaújváros), Leimeter Dóra (BVSC-Zugló), Vályi Vanda (FTC)

Tartalékok: Farkas Tamara (BVSC), Horváth Brigitta (Dunaújváros).

A válogatott az első mérkőzését hétfőn, 21 órakor Kolumbia ellen játssza majd.