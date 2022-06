Farkas Johanna a több játéklehetőség reményében, 2021 nyarán igazolt Dunaújvárosba a Győrtől kölcsönszerződés keretében. A fiatal kézilabdázó a szezon során alapemberré vált a Kohászban, a gárda a kilencedik helyen fejezte be a bajnokságot.

– Nagyon jól éreztem magam, rengeteget tanultam és fejlődtem az egy év alatt – tekintett vissza lapunknak Farkas Johanna. – Olyan játékosok mellett játszhattam, mint Bulath Anita vagy Szalai Babett, ők is nagyon sokat tettek azért, hogy még jobb legyek. A mérkőzésekkel kapcsolatban szerintem a kötelező győzelmeket sikerült hoznunk, de bravúrpontokat idén sajnos nem sikerült szereznünk. Talán az bravúrnak számít, hogy bejutottunk a Magyar Kupa négyes döntőjébe, igaz, negyedikek lettünk, de mi mindent megtettünk azért, hogy jól játsszunk és a szurkolóinknak örömöt okozzunk, azonban ez most erre volt elég. Szerintem jó a csapatösszetételünk. A középmezőny az MTK-val, a Kisvárdával, a Fehérvárral és velünk nagyon egy hullámhosszon van, általában ki-ki meccset szoktunk játszani velük.

Farkasnak egyénileg is kiváló szezonja volt, hiszen a dunaújvárosi együttes házi gólkirálya is ő lett a bajnokságban 120 találattal, ami az egész mezőnyt figyelembe véve is a kiváló, tizenegyedik legtöbb szerzett gólt jelenti. Nem hiába hosszabbított vele szerződést a DKKA, ezúttal pedig már végleg a Fejér megyei alakulathoz került Farkas.

– Nagyon örültem, hogy ennyi játéklehetőséget kaphattam. Jól éreztem magam, bíztak bennem az edzők és a csapattársaim is, ezáltal én is magabiztosabban tudtam teljesíteni. Összességében egy jó év volt, a fejlődésem szempontjából mindenképpen, remélem jövőre is minimum hasonló szezont tudunk zárni. A fejlődésemet segítették, hogy pörgős, jól felépített edzéseink voltak, taktikailag is több lettem. Az erősségeimet, a gyorsaságomat és a cselezőkészségemet tudtam fejleszteni, valamint az alulról eleresztett lövéseimben is előre léptem – mondta a fiatal játékos, majd kitért a visszavonuló Bulath Anitára, akitől nagyon sok tanácsot kapott a szezon során. – Bulath Anitáról nagyon sokat lehetne beszélni, ő maga a kézilabda, egy ikon. Elképesztően sokat segített, akárcsak egy szóval, vagy egy jó gondolattal. Amikor látta, hogy megakadt a támadójáték, akkor segített a meglátásaival. Az év végén sajnos már csak kívülről tudott nekünk segíteni. Rengeteg rutinnal rendelkezett, olyan játékos volt, aki gyakorlatilag kiismerhetetlenül kézilabdázott. Az ő személye nagyon sokat jelentett számunkra, egy igazi vezér volt.

A szezon után a fiatal kézilabdázónak nem sok ideje volt a pihenésre, hiszen már jó ideje készül a magyar női juniorválogatottal. Ifj. Kiss Szilárd gárdája a június végén rajtoló korosztályos világbajnokságra készül. A közelmúlt a magyarok a hazai rendezésű Négy Nemzet tornán vettek részt, amelyet meg is nyertek Angola, Románia és Korea ellenében.

– Mind a három találkozót megnyertük, de azért voltak még hiányosságaink, amelyeket mielőtt kiutazunk a világbajnokságra, orvosolni kell. Még próbálgattuk azt, hogy mely taktikai elemek lehetnek számunkra a legjobbak, megnéztük a párokat is, hogy lehetne minél keményebb a védekezésünk. Egyénileg átlagos teljesítményt nyújtottam, de a világbajnokságon ennél sokkal több kell majd. Mindenki minket szeretne majd legyőzni. Nagy reményekkel indulunk, ez egyértelmű, hiszen az elmúlt években a dobogó tetején tudtunk végezni. Ezt idén is így szeretnénk, viszont lépcsőről lépcsőre, mérkőzésről mérkőzésre szeretnénk haladni. A szemünk előtt egy cél lebeg, az pedig az első helyezés.