Pénteken a szinkronúszók versenyével már kezdetét is vette a vizes világbajnokság. Ebben a sportágban is van megyei érdekeltség, ugyanis a fehérvári Orka SE-t három fő képviseli majd az eseményen. A klub vezetőedzője, Molnár Andrea a szervezőbizottságban kapott helyet, míg lánya, Szakáll Panna a szinkronúszó-válogatott tagja. Rajtuk kívül önkéntesként ott lesz a fővárosban Baranyai Magda, aki többek között az edzések lebonyolításában és a versenyzők kísérésében veszi ki a részét. – Januárban derült ki, hogy Budapesten lesz a világbajnokság. Akkor azt hittük, hogy nagyon messze van még az esemény, de nagyon gyorsan eltelt ez a pár hónap – nyilatkozta lapunknak Molnár Andrea, aki kitért arra, hogy a lányával, Pannával felálló szinkronúszóválogatott hogyan élte meg az elmúlt időszakot. – Érdekes és egyben jó szituáció, hogy a válogatott eddig is a Margit-szigeten készült.

Igaz, hogy nem a versenymedencében, de hihetetlen élmény volt a lányoknak látni, ahogy elindul a készülődés, az építkezések, a lelátok felállítása, a díszítések. Megélhették ezt, tudják, hogy ez értük és miattuk van, hiszen egy világbajnokságon fog részt venni. Panna a csapat rövidprogramjában és a kombinációs kűrben csapattag, valamint első számú tartalék a highlight kűrben. A magyar csapat kombinatív programjai lesznek szombat délelőtt tíz órától, majd a döntő hétfő délután, vasárnap a rövidprogramok tíz órától kerülnek megrendezésre. Vasárnap 21 nemzet indul, egy elég erős mezőny lesz, meglátjuk hogyan alakulnak az erőviszonyok.

Szakáll Panna kombinációban és kűrben biztosan medencébe ugrik a világbajnokságon

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A 19. vizes világbajnokságon úszóink mellett vízilabdacsapataink is joggal reménykedhetnek éremben. Ám már önmagában a rendezés is felér egy győzelemmel, hiszen sebtiben vállaltuk át a feladatot Fukuoka helyett. Ahogy Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke, a szervezőbizottság vezetője, az esemény csütörtöki nemzetközi sajtótájékoztatóján elmondta, amikor február elején rábólintottak a vb-rendezésre, akkor az idő rövidsége ellenére teljesíthetőnek tűnt a vállalás, és véleménye szerint sikerrel is jártak. Hozzátette, Magyarországon mindenképpen az év sporteseménye a vb, és világviszonylatban is a legnézettebbek között lesz, ami kiváló promóció az országnak.

Megjegyezte, az idelátogató 190 ország képviselői tíz szállodát töltöttek meg és 60-80 ezer vendégéjszakát jelentenek a turizmusnak. Az 1980-as moszkvai olimpia bajnoka kiemelte, három-négy éremre számít a magyar úszóktól a Duna Arénában. Ehhez tehetnek hozzá a pólósok. Olimpiai bronzérmes női együttesünk keretében négy dunaújvárosi: Garda Krisztina, Mahieu Geraldine, Szilágyi Dorottya és tartalékként Horváth Brigitta kapott helyet, ahogy a Ferencvároshoz távozó Gurisatti Gréta is. A férfi- és női vízilabdatorna mérkőzéseinek végén, a legjobb játékosnak járó elismerés a két éve elhunyt legenda, Benedek Tibor emlékét őrzi majd.

A NŐI VÍZILABDAVÁLOGATOTT CSOPORTMÉRKŐZÉSEI

A csoport (Budapest) JÚNIUS 20. MAGYARORSZÁG–KOLUMBIA 21.00

JÚNIUS 22. Olaszország–MAGYARORSZÁG 21.00

JÚNIUS 24. MAGYARORSZÁG–Kanada 21.00