A csóri tekés, Hári Boglárka nehéz éven túl, az FTC sportolója a derekával bajlódik egy ideje, az orvosok porckorongsérvre gyanakodnak nála. Decemberben versenyt is ki kellett hagynia a 24 éves sportolónak, de végül odafigyelve az egészségére a világbajnokságra jól ment a felkészülése.

– December végén, amikor a bepótolt női országos versenyre készültem, akkor előtte való héten a kelleténél jobban fájt a derekam, úgyhogy azt a megmérettetést ki kellett hagynom – emlékezett vissza Hári Boglárka lapunknak. – Nagyjából akkor egy pihentettem és utána álltam neki óvatosan edzeni. Kezelésekre ugyanúgy jártam kiropraktőrhöz, most már szerencsére havonta csak egyszer kell. Az ő segítségével, sok edzéssel és odafigyeléssel sikerült felkészülnöm a világbajnokságra.

Észtországban a főtáblára selejtező útján lehetett felkerülni, és bár Hári az elején még izgult, később egyre magabiztosabbá vált. Majd a legjobb 32 között rögtön egy nehéz feladat várt rá, hiszen egy válogatottbeli csapattársával sorsolta össze Fortuna.

– A selejtező előtt volt bennem egy kis izgalom, de erre próbáltam magam előre mentálisan tréningezni, valamint a válogatott tapasztaltabb tagjai is segítettek ebben. A legjobb 32 között balszerencsés szituáció alakult ki, hiszen összesorsoltak minket Tóth Katalinnal. Mindkettőnknek ez volt az első felnőtt egyéni világbajnoksága, lelombozott minket, amikor kiderült a párosítás. Rossz érzést keltett bennünk, de szerencsére volt egy napunk felkészülni. Izgalmas mérkőzés volt, az idegek harca, a végén is fej-fej mellett haladtunk, az utolsó 15 gurításban dőlt csak el a továbbjutás sorsa. Ez volt a világbajnokság alatt a legnehezebb mérkőzésem. Nagy feszültség volt bennünk, de jót játszottunk, szorosan alakult, közben viszont jól éreztük magunkat.

A legjobb 16 között ismét egy cseh ellenfél vált a Fejér megyei tekésre, a találkozó ezúttal is szoros versenyt hozott, de a magyar lány került ki győztesen belőle. Majd jött a mérkőzés a legjobb négy közé jutásért, ahol a világelső, Tatouskova Nikola várt Hárira.

– Az, hogy a világelsővel játszottam, nyilván egy plusz stresszfaktor volt, ráadásul érem volt már a tét egy klasszis játékos ellen. Hatalmas megtiszteltetés volt vele tekézni, miután nyertem, nem tudtam mást csinálni, csak sírtam, mert annyi feszültség jött ki belőlem. Az elődöntőben egy német rivális ellen viszonylag könnyebben jutottam be a döntőbe, ahol a szintén német Anna Müller volt az ellenfélem. El kell ismerni, hogy jobb volt nálam, a 30 fás különbség reális, jól ment neki végig a világbajnokságon.

Hári a korosztályos eseményeken is rendre kiválóan szerepelt, és most, élete első felnőtt egyéni világbajnokságáról is éremmel térhetett haza. Sokan gondolnák, hogy most jöhet a jól megérdemelt hosszú pihenés, de arra még várnia kell a fiatal tekésnek...

– Ha egy hónappal ezelőtt valaki azt mondja nekem, hogy bekerülök a világbajnokságon az elődöntőbe és érmem lesz, biztos nem hittem volna el neki, egyáltalán nem számítottam rá. Az elődöntőben és a döntőben felszabadultan tudtam játszani, jól éreztem magam, sokat nevettem. Elégedett vagyok a megszerzett második hellyel. Ami a folytatást illeti, most egy hónapig nem megyek tekepályára, rövid pihenés után két hét múlva az államvizsga vár rám