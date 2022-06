Az évzáró csak később, késő délután kezdődött, ám a szövetség munkatársai már reggel megkezdték a helyszíni munkálatokat, a rendezvényen 1600 érmet, több mint száz serleget, háromszáz labdát, az Aranycsapatról írt könyveket, emlékplakettek osztottak ki. A megyei közgyűlés elnöke, Molnár Krisztián köszöntötte a csapatokat, elmondta, Fejérben mindig rend volt a bajnokság különböző osztályaiban, nívós küzdelmek zajlottak, gratulált a díjazottaknak és megköszönte a megyei futballban dolgozók munkáját. A bajnoki évet az FMLSZ megyei igazgatója, Schneider Béla értékelte, elmondta, egyre szélesebb a bázis, sokan futballoznak, a szervezett bajnokságok, egyéb programok kapcsán Fejérben 12 600 sportoló kergeti a labdát. A bajnokság három osztályában nívós küzdelmek zajlanak, valamint immár két esztendeje fut a megyei kispályás bajnokság is, amelyen olyan csapatok jutnak szóhoz, amelyek a jelenben nem rendelkeznek nagypályás, versenyszerűen szereplő együttessel. Megköszönte az elnökségi tagok, a bizottsági vezetők és tagok áldozatos munkáját és gratulált a kitüntetetteknek. Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere az Alba Ligában szereplő együtteseket méltatta.

Aztán következtek a díjátadások, elsőként Kapin Zsoltot köszöntötték, aki Enyingen és körzetében dolgozik az OTP-Bozsik intézményi programban, a helyi iskolák és óvodák nebulói vesznek részt, a pedagógus hosszú évek óta dolgozik azon, hogy már az óvodások is közel kerüljenek a labdarúgáshoz. Ugyanezen intézményi program kapcsán ismerték el a fehérvári Slett Csaba munkáját, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola pedagógusa vezeti és irányítja immár egy évtizede a koronázóvárosban zajló munkát.

Fejér megye labdarúgásáért díj bronz fokozatát Flórián Gábor, az Ercsi Kinizsi elnöke kapta, aki játékosként kizárólag a Kinizsiben futballozott, majd lett a klub elnöke. A rácalmási Garda Istvánt is méltatták, aki huszonhárom éve kezdte építeni a településen az utánpótlás bázist, amelyet azóta is vezet, valamint 2010 óta a felnőtt szakosztályt is irányítja. Az ezüst fokozattal a gyúrói Serák Krisztina, valamint a bakonycsernyei Osgyán Gábor munkáját ismerték el. Előbbi húsz éve tevékenykedik Gyúró labdarúgásában, utóbbi három évtizede dolgozik a csernyei futballban. Arany fokozattal Németh Gyula munkáját díjazták, aki a megyei szövetség fair play bizottságának 18, a fegyelmi bizottságnak 6 éve tagja, továbbá a legmagasabb elismerésben részesült a móri futballban közel fél évszázadot lehúzó Négele Tibor is. Az év utánpótlás edzője, Körmendi Zsolt, valamint Pajor László lett, az év játékvezetője Rózsa Ádám, az év asszisztense pedig Varga Patrik. A sípmestereknek a díjat a megyei JB elnöke, Sári Csaba adta át.