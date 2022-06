Tavaly a Puskás Akadémia csapata a Sporting legyőzésével szerezte meg története első győzelmét a Puskás-Suzuki Kupa történetében. Ráadásul a torna legjobbját és a gólkirályt is a házigazda adta, az azóta az FC Baselt erősítő Gruber Zsombor, illetve Kiss Norbert személyében.

Az idei tornát valószínűleg Zinedine Zidane is figyelemmel kíséri majd, ugyanis négy gyermeke közül a legfiatalabb, Elyaz a Real Madrid színeiben veselkedik neki a felcsúti küzdelmeknek – legalábbis tagja a királyi gárda korosztályos csapata keretének. A ballábas védő az első napon a Panathinaikosz ellen bizonyíthatja kvalitásait, vasárnap pedig a Puskás Akadémia elleni csoportmeccsen.

– A csapatszellem a legnagyobb erősségünk, mert mindig egymásért küzdünk a pályán, és mindent megteszünk a győzelemért. Nagyon erős a csoportunk, a tavalyinál is sokkal acélosabb. Az egyik kedvenc csapatom, a Real Madriddal is játszunk. A királyi gárda ellen idén már játszottunk a spanyol fővárosban. Erős, technikás, gyors csapat, de oda foguk magunkat tenni ellenük is – mondta Major Marcell, a PAFC U17-es csapatának középpályása, aki tavaly már ott lehetett a tornán az idősebbek között a keretben.

A PAFC csütörtökön az újonc Dunaszerdahely ellen kezdi meg a csoportmérkőzéseket, kedden a Puskás Öcsi vezetésével egykoron BEK-döntőt játszó Panathinaikosz fiataljai ellen folytatják, majd vasárnap a Száguldó őrnaggyal első virágkorát élő Real Madrid korosztályos együttese ellen bizonyíthatnak.

A két négyes csoportban kialakult végeredmény tükrében a helyosztókat pünkösd hétfőn rendezik.

A mérkőzésekre a belépés ingyenes, de jegyet kell váltani! A döntő napján nyereményjátékkal is várja a házigazda klub a szurkolókat.



Csoportbeosztás



A csoport

FC DAC 1904, Panathinaikosz Real Madrid CF, Puskás Akadémia

B csoport

CR Flamengo, Sporting CP

Dinamo Kijev, Bp. Honvéd-MFA



A csütörtöki nap programja



Flamengo –

Budapest Honvéd-MFA 13:15, Puskás-pálya

Panathinaikosz –

Real Madrid 14:45, Puskás-pálya

Dunaszerdahely –

Puskás Akadémia 16:30, Pancho Aréna