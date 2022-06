Minden szakembernek egyöntetűen két kérdést tettünk fel, és kaptunk ezekre választ:

– Hogyan értékeli az idei szezont, ezen belül a csapata teljesítményét, illetve a bajnoki küzdelmeket?

– Hogyan tovább, meddig tart a szabadság, mikor indul a felkészülés?

1. Németh Bálint, a Móri SE vezetőedzője: – Én csak arról a tíz mérkőzésről szeretnék, illetve tudok nyilatkozni, amelyet együtt dolgoztam végig a csapattal. Le a kalappal a gárda teljesítménye előtt, kilenc mérkőzést nyertünk, abból nyolc meccsen gólt sem kaptunk. Ez igazi csapatmunka volt mindenki részéről. Pluszt is tettünk bele, és ennek köszönhető az, hogy a végén mi jöttünk ki győztesen a küzdelmekből. Évek óta szoros a megyei első osztályú bajnokság, látszik, hogy sok esetben az utolsó fordulóra maradt a döntés. Jó játékosok vannak ezen a szinten, de a Fejér megyei labdarúgás mindig is kimagaslott és erős bajnoksága volt. Teljes mértékben büszkék lehetünk arra, hogy ezt megnyertük, ha mondhatjuk azt, kiböjtöltük. Nagyon sokat vártunk erre a sikerre. A múlt héten eldőlt, egyenes ágon feljutottunk az NB III-ba, ezzel kapcsolatban elindult a vezetőség részéről a munka, de még semmi konkrétum nincs. Fejben készültünk az osztályozóra, gondolván, hogy még két mérkőzés áll előttünk és edzeni kell, de így ebből szerencsésen jöttünk ki, és két héttel több pihenőnk lett.

2. Pavlik József, a Főnix FC vezetőedzője: – Színvonalas mérkőzések voltak, ugyanannyi pontot szereztünk, mint a bajnok, több gólt rúgtunk, kevesebbet kaptunk, megvertük őket és játszottunk velük egy döntetlent. Hat-hét pont előnyről is el lehet veszíteni egy bajnokságot, bizonyítja ezt a mi példánk. Nem dőlünk a kardunkba, savanyú a szőlő. Természetesen csalódottak vagyunk, mert a kezünkben volt sokáig az esély a bajnoki címre. A Bodajk, a Kápolnásnyék, az Ercsi és a Tordas ellen buktuk el ezt a bajnokságot. A Mór és a Sárbogárd behúzta ezeket a meccseket, addig mi mindenhol pontot veszítettünk. Egyetlen egy győzelmen múlott lényegében az elsőségünk, ami engem egy kicsit bánt, hogy nem volt számomra szimpatikus ez a befejezés… És ami nekem még nem tetszett, az a Mór reakciója volt. Lehet sok mindennek örülni, de amikor azt posztolták ki a Facebookra, hogy pénzért nem lehet mindent megvenni… Minden elismerésem a Móré, de oda kéne állni a tükör elé és belenézni, hogy kinek mennyi pénzébe került ez az egész. A céljaink nem változnak jövőre sem, megint nekifutunk az NB III-nak. Nem állunk le, végig dolgozni fogunk, bár egy kis pihenőt fognak kapni a játékosok. Július 2-án már edzőmeccsünk lesz, vagy Dunaújvárosban, vagy Balatonfüreden.

3. Pajor László, a Sárbogárd szakmai igazgatója: – Tavaly harcoltunk a harmadik helyért, ami elúszott a záró meccsen. Most az utolsó mérkőzésen harmadikok lettünk, nem tudom, hogy melyik után voltunk szomorúbbak. A Főnix FC elleni találkozó rosszul sikerült, de másnap már úgy értékeltem, hogy ez nagyon nagy eredmény! A Főnix FC és a Mór kiemelkedtek a bajnokságból a játékoskeretek alapján. Mi csapatként tudtunk sokat hozzátenni, és ezért lehetett az, hogy három együttes harcolt folyamatosan a bajnoki címért. Mivel a Főnix FC-től és a Mórtól kevés pontot vettünk el, ez lehetett az egyik oka annak, hogy végül a harmadik helyre értünk oda, ami természetesen számunkra most már óriási öröm. A bajnokságot értékelve az érzékelhető volt, hogy az első háromtól lejjebb kiegyenlített volt. Sok meglepetés akadt, jobb nem lett ugyan, de a tavalyi színvonalat elérte az idén is. Több csapat próbált az élmezőnyhöz csatlakozni és voltak kifejezetten jó periódusai egy-egy együttesnek. Még levezetésképpen edzünk, és július első hetére tervezzük az új szezonra való felkészülés kezdetét. Jelentősebb mozgást nem tervezünk a keretben, fő cél, hogy próbáljuk együtt tartani a társaságot, szeretnénk azonban frissíteni néhány poszton, de ezek esetében még a tárgyalások folynak. Egy stabilan, folyamatosan fejlődő csapat vagyunk, köszönhetően annak, hogy csapaton belül van egy állandóság, amelyet megtartanánk, bízva abban, hogy jövőre akár két helyet is előre léphetünk.

4. Horváth Sándor, a Tordas R-Kord vezetőedzője: – A bajnoki küzdelmek ennél izgalmasabban nem is alakulhattak volna. Ez jót tett a színvonalnak és a megítélésének egyaránt. Az, hogy most melyik csapat nyerte a bajnokságot és melyik csapat jutott fel, a szerencse is kellett hozzá. Büszkék lehetünk arra, hogy vastagon beleszóltunk a bajnokság alakulásába és a végkimenetelébe. Érdekes, hogy pont az a csapat nyerte meg a bajnokságot, amelytől hat pontot elvettünk. de ugyanúgy az utolsó fordulóban játszottunk A Sárbogárd a 94., a Főnix FC a 89. percben egyenlített. Végig kezünkben volt a mérkőzés, és csak magunkat okolhatjuk, hogy nem gyűjtöttük be mind a három pontot. Ahogy szokott lenni a népmesében, a nevető harmadik nyerte meg a bajnokságot. Tavaszra összeért a csapatunk, bár nagy előny volt, hogy hazai pályán játszottuk az összes mérkőzést. Azonban ha jól megnézzük, akkor pedig ősszel minden találkozót idegenben vívtunk. Pszichésen nehéz volt elviselni azt akkor, hogy minden hétvégén utazni kellett. Amikor pedig minden hétvégén itthon játszottunk, az hatalmas pluszt inspirációt adott a játékosoknak. Terhet vett le róluk, mert itt Fejér megyében egy-két csapatot leszámítva elég sokat kell utazni. Nagyon nagy dolognak tartom, hogy 15 mérkőzést játszottunk le veretlenül zsinórban! Még nem beszéltünk arról, hogy mikor folytatjuk, egyelőre heti egy edzéssel dolgozunk, levezetünk.

5. Höltzl Richárd, a Tóvill Kápolnásnyék vezetőedzője: – Ez a második évünk volt a megyei első osztályban. A célunkat elértük, hiszen javítottunk a tavalyi helyezéshez képest három helyet. Több is lehetett volna benne, ha a játékosok egy kicsit aktívabbak az edzéseken, és nagyobb az edzéslátogatottság. Amúgy teljesen elégedettek lehetünk a szezonnal. Kiegyensúlyozott bajnokság volt, az első három csapattól leszakadt a mezőny, így köztük is dőlt el a bajnoki cím sorsa. A középmezőny elejétől kezdve a végéig nagyon egyben volt a társaság, és bárki megverhetett bárkit, és egyik sem volt sima meccs. Egy hónapot kapott a csapat pihenésre, július 5-én kezdünk, heti két alkalommal fogunk edzeni, illetve minden hétvégén játsszunk edzőmérkőzést egészen a kupafordulókig.

6. Szarka Martin, az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: – Összességében nézve Maroshegyen elégedettek lehetünk a szezonnal. Ősszel kicsivel merészebb álmaink is voltak, de a tavaszi idényre visszagondolva még így is bravúr, hogy elértük a hatodik helyet. Húszéves korátlagú csapattal, rengeteg fiatal játékossal a felnőtt csapatban erre büszkék lehetünk, hiszen 16 éves játékosaink szereztek gólokat. Az is rendkívül pozitív, hogy az idősebb játékosok jól fogadták őket, segítőkészen terelgették ezt a korosztályt. Ami a jövőt illeti, szeretnénk feltétlenül legalább három rutinos játékost igazolni, de nem térünk le arról az útról, hogy az utánpótlásunkra támaszkodunk. Feltétlenül egyben akarjuk tartani a társaságot. Talán az utóbbi évek kevésbé színvonalas első osztályú küzdelmeit láthattuk, korábban sokkal több jobb csapat volt, mint jelenleg. Számítottam arra, hogy a surranó pályán a Mór be fog futni, emlékezve arra, hogy 2017-ben az Ikarus is hasonlóképpen nyert bajnoki címet teljesen esélytelenként. Gratulálunk mindhárom dobogós csapatnak! Július 5-én kezdjük a felkészülést, folyamatosan kötjük le az edzőmérkőzéseket, amelyeket szerda–szombat ritmusban szeretnénk játszani, heti három edzés mellett.

7. Takács Viktor, a Bodajk SE vezetőedzője: – Az első fél évünk nagyon jól sikerült, az összes mérkőzésen tudtuk azt játszani, amit szeretnénk, és irányítottuk a játékot, birtokoltuk a labdát. A második fél szezon már közel sem nézett ki ilyen jól, nagyon kevés mérkőzés volt, amire azt mondhatom, hogy jól teljesítettünk. Egyértelmű, hogy az első fél évben látottakat kellene majd követni a csapatnak. A bajnokság nagyon kiegyenlített volt, bárki meg tudott verni bárkit, és képes volt arra, hogy meglepetést szerezzen. Az első három helyezett csapat kiemelkedett egy kicsit a mezőnyből, elég stabil teljesítmény tudtak nyújtani, akik ellen bravúr volt pontot, pontokat szerezni. A többi csapat között pedig apró nüanszok döntöttek. Egy hónap szünetet kapnak a játékosok, és utána kezdődik majd a felkészülés.

8. Lieber Károly, az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: – Én csak azokról a mérközésekről tudok nyilatkozni, amelyeken aktívan részt vettem. Ezt két részre kell bontani. Elképzelhető, hogy a távozásommal némi zavart keltettem, de nem találtam meg a számításomat Iváncsán, így Flórián Gábor elnök és kollégái segítettek abban, hogy visszatérjek, így újrakezdhettem. Volt bennem olyan érzés, hogy kutya kötelességem, hogy összerántsam a társaságot, mivel valamennyire én is benne voltam az őszi mélyrepülésben. Természetesen ehhez szükség volt Lak Imre, Neuvert Álmos és Juhász Bence leigazolására is. A csapat kezdett kiegyenesedni, összeállt, amit én elterveztem, ők megcsinálták, ez történt. Egyértelműen a csapat érdeme, valamint annak, hogy a vezetőség megbízott bennünk. Az volt a legfontosabb, hogy a kiesési zónából elkerüljön a csapat, és a bajnokság végére egy számjegyű helyen álljunk a tabellán. A kupában való szereplésünk csak hab volt a tortán, nyilván szerettük volna megnyerni, de az is rengeteget jelentett, hogy bekerültünk a legjobb 128 csapat közé a Magyar Kupában. Ez motiválta a csapatot, és a döntőben való részvétel úgyszintén. A bajnokságban három kiemelkedő csapat volt, ők mindenki előtt jártak, a többi együttes egyforma képességű volt. Bármelyik csapat el tudta kapni a másikat, nem volt közöttük nagy különbség. Lehetett elcsípni pontokat, elképzelhető, hogy mi is ezzel belerondítottunk a Főnix FC bajnokságába. Különösebben szabadságot nem kapott a csapat, heti egyszer fogunk találkozni. Június 22-én jön hozzánk a Paks egy edzőmérkőzésre, hasonló lesz, mint tavaly a MOL Fehérvárral vívott mérkőzés. Utána állunk le 10–12 napra, majd közösen elmegyünk három napra, önköltséges alapon Csesztregre, és itt játszunk majd egy meccset.

9. Varga Mihály, a Mányi TK elnöke: – Amennyiben mérleget akarok vonni a saját csapatommal kapcsolatban, akkor feltétlenül pozitív, hogy egy rosszul sikerült szezon után nyáron tizenhat új játékost hoztunk, javarészt fiatalokat. Lecserélődött a csapat, és ezekből a gyerekekből kellett egy kollektívát faragni. Mind a pályán, mind a pályán kívül nagyon sokat készült a csapat, és ez látszik is azon, hogy sokat léptünk előre játékban. Érdekes kontraszt van bennem, mert ősszel több pontunk volt, viszont tavasszal minőségben és fejlődésben sokkal nagyobb volt az előrelépés. Meg vagyok elégedve, célunk volt, hogy stabil megye egyes csapatunk legyen, úgy érzem, jó partnerei lettünk minden ellenfélnek.

Nagyon kiegyensúlyozott bajnokság volt, átalakultak a csapatok. Úgy láttam, hogy nagyon sok helyen fiatalítás volt, más lett a koncepció. Nem voltak nagyon nagy különbségek a csapatok között, és ez tette igazán élvezetessé az egész bajnokságot. Olyan kirívóan nagy gólkülönbségű mérkőzések sem voltak, mindenki inkább otthon szerepelt jól, ahogy a statisztikák is mutatják. A jövőre nézve pozitívumként látom, hogy átalakult a megyei futball, mert egyre inkább munkaalapúvá válik, rengeteget edzenek a csapatok. Van egy egészséges versenyhelyzet, és jó a kapcsolat klubok között. A héten évzárót tartunk, majd július első hetében elkezdjük a felkészülést. A keret kilencvenkilenc százaléka együtt marad, megpróbáljuk a hiányzó posztokat betölteni, és jövőre is egy fiatalos, dinamikus csapatunk lesz.

VÉGEREDMÉNY