Összejött volna a 6-3, ha megállt volna a magyar válogatott Wolverhamptonban három szerzett gólnál, ugyanis a gólkülönbségünk a Nemzetek Ligája csoportukban potnosan az 1953. november 25-i angol-magyar mérkőzés végeredményét mutatta volna. De az egykori, és jelenlegi felcsúti akadémista: Sallai Roland, és Nagy Zsolt parádés góljaira, még Gazdag Dániel is rátett egyet.

Jól tette! Mennyire, de mennyire kellett már ez a történelmi siker! A Nemzetek Ligája, legfelsőbb divíziójának harmadik kvartettjében hét ponttal állunk az élen, hat pontja van az Olaszországot 5-2-re elgyepáló Németországnak, és mindössze kettő Angliának.

Marco Rossi szövetségi kapitány nem hétköznapi nyilatkozatot tett a történelmi diadalt követően.

- A kinevezésem után azt mondtam, hogy szeretnék nyomot hagyni a magyar futballban. Azt hiszem, ez most megtörtént. Előbb-utóbb mindenkit elér a halál, ez az egyetlen demokratikus dolog a világban. Bízom benne, hogy ez nálam minél később jön el, viszont abban biztos vagyok, hogy amikor eljön ez a pillanat, akkor utána a stadionokban egy perces néma csenddel emlékeznek majd rám. Ez is nagy eredmény számomra - mondta a szakvezető. - Mindenki nagy áldozatokat hozott a csapatért, mindenekfelett a csatárok, akik rengeteget futottak, ők jelentették az első védelmi vonalat.

Forrás: MW-Archív

Az első félidőben a jobb oldalon többször megbontották a védelmünket, ezáltal a középpályássorunk és a védelmünk mögé került az ellenfél, olykor szerencsések voltunk. A játékosok egytől egyik betartották a taktikai utasításokat, mindenki a csapat érdekeit helyezte az első helyre, márpedig a múltban többször bizonyítottuk, hogy ha egységes csapatként futballozunk, bármelyik vetélytárs dolgát megnehezítjük. Két lábbal a földön maradunk, akkor is, ha úgy szereztünk négy meccsen hét pontot, hogy kétszer játszottunk Angliával - tette hozzá Marco Rossi.

A mérkőzés előtt a magyar Himnusz alatt felháborítóan viselkedő lédik, és dzsentlemenek végül saját csapatukat fütyülték ki, a nemzet, amelynek fiai az Eb döntőn földön fekvő olasz szurkolókat rugdostak, akik kordont törtek át a Wembleyben, akik rasszistának bélyegeztek minket, elhallgattak.

A Hobo Blues Band a 6:3 emlékére írt „szimfóniájának” sorai közül több tekintetben is rímel az alábbi kettő:

„a híres oroszlán áll a gyászos ködben,

A béketábor meg piros-fehér-zöldben!