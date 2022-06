Budapesten, a patinás utánpótlás-nevelő műhelyben, a Statisztika csapatának otthont adó Ormai László Asztalitenisz Csarnokban rendezték meg a bronz kategóriás utánpótlásversenyt. Az U15-ös korosztályban Dudás Réka magabiztosan lett csoportelső, Deák Reginát (Kanizsa), Galamb Nórát (Kecskemét), végül Jakus Enikőt (MALÉV) is könnyedén, 3:0-ra győzte le, így következhetett a főtáblás küzdelem. Az elődöntőbe jutásért Nagy Jázminnal (Budaörs) meccselt, Réka ekkor sem ingott meg, ellentmondást nem tűrően 3:0-ra nyert.

Az elődöntőben Fazekas Lizett-tel (High Life Sportegyesület) mérte össze tudását, a vártnál könnyebb, ismét 3:0-s győzelemmel már a döntőben tudhatta magát. Az aranyéremért zajló küzdelemből is győztesen került ki, miután Szögi Szonja (Asztalitenisz SK Szeged) sem tudta megszorongatni. A fehérváriak üdvöskéje a fináléban is 3:0-ra győzött. Réka szettveszteség nélkül nyerte meg az U15-ös lányok egyéni versenyszámát! Az U11-es, illetve az U13- as korosztályban Kakas Hanna lépett asztalhoz.

Hanna nagyon szép játékkal megnyerte a csoportját, előbb Péntek Kincső Zoét (TURRIS SE Sopron) verte 3:1-re, majd Andróczi Grétát (Fastron AC Tolna) győzte le simán, 3:0-ra. A főtáblán 2:1-es vezetés után 3:2-re alulmaradt Ivanics Izabellel szemben (Pingpongozz Velünk Sportegyesület), így nem jutott elődöntőbe. Hanna az idősebbek között, az U13-as korosztályban is nagyon szépen szerepelt a csoportküzdelmekben. Bényei Nellit (Orosháza) gyűrte le 3:1-re, Maul-Kovács Lilivel (Mohács) szemben 3:0-ra diadalmaskodott. A főtáblán Pál Dorkától (Pingpongozz Velünk SE) szoros csatában 3:2-es arányban alulmaradt. Szépen helytállt, a legjobb 8 közé jutásért is küzdött a fehérvári lány.